رسميًا.. السوبر الإسباني في السعودية لـ3 أعوام

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، رسميًا، أن مباريات كأس السوبر الإسباني، بشكله الجديد، ستُلعب في المملكة العربية السعودية في الأعوام الثلاثة المقبلة، وستقام المباريات على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وبحسب صحيفة ”أس“، فإن الاتحاد الإسباني سيحصل على 40 مليون يورو مقابل إقامة المباريات في السعودية لـ3 أعوام، وأضافت أنه بموجب هذا العقد سيطالب الاتحاد الإسباني أن تمتلك النساء حرية الوصول لأي قسم بالملعب مرتديات ما يردنه من لبس دون أي شروط“.

يشار إلى أن أندية برشلونة بطل الدوري وفالنسيا بطل الكأس، وأتلتيكو مدريد ثاني ترتيب الدوري الإسباني وريال مدريد ثالث ترتيب الدوري الإسباني سيشاركون في كأس السوبر نسخة 2020.

وبحسب ”أس“ فإن الاتحاد الإسباني سيوزع 20 مليونًا بين الأندية الأربعة المشاركة وإن لم يكن التوزيع بالتساوي، وأضافت الصحيفة عن مسؤول كبير في الاتحاد قوله: ”هناك اتفاق سرّي ولا يمكنك الكشف عن مقدار الأموال التي ستدخلها الأندية والاتحاد. لكن هذا عرض جيد وكان البديل هو اختفاء كأس السوبر“.

وكانت هناك مقترحات أخرى لإقامة البطولة في الهند والصين وقطر، لكن عرض السعودية فرض نفسه.

وأضاف المسؤول ”لقد كان قرارًا جيدًا ومدروسًا وواعيًا. نريد الذهاب إلى شبه الجزيرة العربية لأن لدينا دوافعنا، بالإضافة إلى ذلك هناك أموال بالطبع لكن هذه الأموال ستخصص بالكامل لكرة القدم النسائية“.

وتقام مباريات كأس السوبر الإسباني بين 8 و12 يناير.