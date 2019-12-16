تصريحات مهمة من نيمار عن مستقبله مع باريس سان جيرمان وعلاقته بليونيل ميسي

أجرت مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية حوارًا مع النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، تحدث خلاله عن أزمة الصيف الماضي وعلاقته الحالية بفريقه الفرنسي ورغبته في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال النجم البرازيلي حول فلسفته في كرة القدم: ”لا ألعب نهائيًا من أجل أن أكون رقم واحد في العالم، أحب كرة القدم وأشعر بالسعادة حين ألعب وكل مرة حين أكون في الملعب أعطي 100%“.

وأضاف متحدثًا حول دوره كقائد: ”هل تعتقدون أن هناك كمالًا، الكمال لله، القائد هو اللاعب الذي يقود فريقه للفوز ويساعده على ذلك، قائد أو هداف كل شخص له طريقته الخاصة في أن يكون قائدًا وله مميزاته الخاصة“.

وعاد نيمار للحديث عن الصيف الماضي وقال: ”لم أكن أرغب في أن أسبب ألمًا لأي شخص، عرفت دائمًا في فكري أنه حين لا تكون سعيدًا عليك الرحيل، لكني حاليًا أنا في باريس سان جيرمان وأعطي 100%“.

وأضاف نيمار متحدثًا عن فريقه: ”لماذا أرغب في الرحيل من هنا؟ لا يزال لدي سنتان في عقدي، الفريق يواصل التطور يجب أن نبقى مركزين هذا الموسم من أجل أن نعمل الأشياء بشكل جيد ونفوز بألقاب جديدة، الهدف الأساسي دوري أبطال أوروبا وهو أولوية بالنسبة لي، يجب أن نفوز بكل لقاء وفي كل لقاء يجب أن نضغط من أجل الفريق“.

وتحدث نيمار عن زميله السابق وصديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي وقال: ”إنه لاعب لا يصدق، الأفضل الذي شاهدته يلعب، ليس مفاجئًا أن يفوز بسادس كرة ذهبية، يجب أن يمنح كرة ذهبية وحده كل سنة، أحب ميسي وسأبقى أحبه دائمًا“.

ونفى نيمار أي توتر في علاقته بزميله الفرنسي كيليان مبابي وقال: ”يملك أشياءً مميزة وهو لاعب جيد، نحن أصدقاء بشكل كبير ونتعاون على أرضية الملعب، ليس هناك أي تنافس بيننا“.

وتحدث النجم البرازيلي عن نفسه مؤكدًا أن عائلته وأصدقاءه هم من يعرفونه جيدًا وقال: ”نيمار الحقيقي القليل من الناس تعرفه، وحدهم عائلتي وأصدقائي يعرفونني جيدًا، الآخرون في النهاية ينظرون للقليل مني، نيمار الحقيقي سعيد، يحب عائلته وأصدقاءه ويرغب في الاستمتاع بالحياة“.