 مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا.. احتفال غريب من فالفيردي.. وكورتوا يستفز جماهير ”الخفافيش“ ويصالحهم (فيديو) – إرم نيوز‬‎

مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا.. احتفال غريب من فالفيردي.. وكورتوا يستفز جماهير ”الخفافيش“ ويصالحهم (فيديو)

مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا.. احتفال غريب من فالفيردي.. وكورتوا يستفز جماهير ”الخفافيش“ ويصالحهم (فيديو)

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

شهدت اللحظات الأخيرة من مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد إثارة كبيرة، بعدما أدرك الفريف الملكي التعادل عبر الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لكن المجهود الكبير كان للحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وصعد الحارس البلجيكي لمساندة زملائه في الركلة الركنية الأخيرة في اللقاء، التي نفذها الألماني توني كروس وكان كورتوا قريبًا من إدراك التعادل بضربة رأسية، لكن حارس فالنسيا تصدى للكرة وحاول مرة أخرى تسديدها لتصل لكريم بنزيما، الذي سجل هدف التعادل.

وكانت فرحة لاعبي ريال مدريد كبيرة بالحارس البلجيكي ودوره في الهدف، لكنه حين عودته لمرماه استفز جماهير فالنسيا بوضع يده على أذنيه في إشارة لصافرات الاستهجان التي سمعها طيلة اللقاء منهم.

لكن بعض جماهير فالنسيا صفقت له رغم مساهمته في التعادل ضد فريقهم؛ ما دفع كورتوا لإرسال قبلات إليهم في تحول مفاجئ نحو الجماهير.

وكتبت صحيفة ”ماركا“ عن مساهمة كورتوا في هدف التعادل أن زيدان اكتشف حارسه المهاجم خلال اللقاء.

وأكد المدرب الفرنسي أنه لم يطلب من حارسه الصعود في اللحظات الأخيرة، وأنه كان قراره الشخصي؛ ما يؤكد عدم استسلام الفريق ورغبة اللاعبين في العودة في اللقاء.

وحسب شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، فإن كورتوا عادل عدد رأسيات زميله جاريث بيل، وأنطوان غريزمان، نجم برشلونة على المرمى هذا الموسم، إذ سدد كل منهما رأسية وحيدة.

في المقابل تفوق على ليونيل ميسي، نجم برشلونة، الذي لم يسدد أي كرة رأسية بين الخشبات الثلاث هذا الموسم.

فيدي فالفيردي

من جهة أخرى، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة فرحة الأوروغوياني الشاب فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، بهدف التعادل بطريقة غريبة حيث عبر عن فرحته بضرب العشب والصراخ قبل أن ينطلق نحو زملائه.

وفشل ريال مدريد في استغلال تعثر برشلونة بالتعادل أمام ريال سوسيداد وتعادل بدوره أمام فالنسيا ليبقى شريكه في الصدارة بنفس رصيد النقط 35 نقطة ويتخلف عنه بفارق الأهداف.

كما استغل كريم بنزيما اللقاء ليسجل هدف فريقه الوحيد ويصعد لصدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني برفقة نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 12 هدفًا.

وسيكون الكلاسيكو المقرر، الأربعاء المقبل في ملعب ”كامب نو“ فرصة لحسم الصدارة بين الفريقين وأيضًا لحسم صدارة الهدافين بين ميسي وبنزيما.

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