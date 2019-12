مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا.. احتفال غريب من فالفيردي.. وكورتوا يستفز جماهير ”الخفافيش“ ويصالحهم (فيديو)

شهدت اللحظات الأخيرة من مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد إثارة كبيرة، بعدما أدرك الفريف الملكي التعادل عبر الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لكن المجهود الكبير كان للحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وصعد الحارس البلجيكي لمساندة زملائه في الركلة الركنية الأخيرة في اللقاء، التي نفذها الألماني توني كروس وكان كورتوا قريبًا من إدراك التعادل بضربة رأسية، لكن حارس فالنسيا تصدى للكرة وحاول مرة أخرى تسديدها لتصل لكريم بنزيما، الذي سجل هدف التعادل.

وكانت فرحة لاعبي ريال مدريد كبيرة بالحارس البلجيكي ودوره في الهدف، لكنه حين عودته لمرماه استفز جماهير فالنسيا بوضع يده على أذنيه في إشارة لصافرات الاستهجان التي سمعها طيلة اللقاء منهم.

لكن بعض جماهير فالنسيا صفقت له رغم مساهمته في التعادل ضد فريقهم؛ ما دفع كورتوا لإرسال قبلات إليهم في تحول مفاجئ نحو الجماهير.

وكتبت صحيفة ”ماركا“ عن مساهمة كورتوا في هدف التعادل أن زيدان اكتشف حارسه المهاجم خلال اللقاء.

Courtois blowing kisses to the Mestalla stands after celebrating his header that assisted RM goal#RealMadrid #Valencia #Courtois

pic.twitter.com/iTOEvVDSpL

— RM Play ▶️ (@RMPIay) December 15, 2019