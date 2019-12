كريم بنزيما يخطف تعادلًا قاتلًا لريال مدريد من خفافيش فالنسيا (فيديو)

أنقذ الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد من تلقي خسارته الثانية في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما أحرز هدفًا في الوقت القاتل، قاد به الفريق الملكي للتعادل 1 – 1 مع مضيفه فالنسيا في المرحلة 17 للمسابقة.

وظهر الريال بشكل باهت للغاية، خاصة في الشوط الثاني، وبدا تأثره بالعديد من الغيابات التي عانى منها خلال اللقاء، حيث تأخر في النتيجة بهدف حمل توقيع كارلوس سولير في الدقيقة 78.

وتقمص بنزيما دور البطولة في الوقت القاتل، بعدما أحرز هدف التعادل للريال في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

GOAL! ???? Courtois gets up and thinks he's scored but Benzema is on hand to level things up right at the death! Drama in the final seconds.#VAL 1 – 1 #RMA#beINLiga #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/kuJpiD3FgV

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 15, 2019