ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الأسبوع الـ17 (صورة)

اقتنص ريال مدريد تعادلًا قاتلًا بهدف لمثله أمام فالنسيا، في معقل الخفافيش ”ميستايا“، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني.

ونجح سولير في تسجيل هدف التقدم لفالنسيا في الدقيقة 78، حيث مرر واس كرة عرضية من الطرف الأيمن، إلى سولير الذي كان وحيدًا بدون أي رقابة، ليمنح التقدم للخفافيش.

واقتنص بنزيما هدف الانتصار في الدقيقة 95 بسيناريو درامي، حيث تقدم الحارس كورتوا وسدد كرة بالرأس تصدى لها حارس فالنسيا، ليمرر الكرة لزميله الفرنسي الذي أسكنها في الشباك، ويخطف نقطة مهمة قبل مواجهة الكلاسيكو.

ولم يستغل ريال مدريد تعادل برشلونة أمام سوسيداد 2-2، لكنه رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن البارسا، ورفع فالنسيا رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا: