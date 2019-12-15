خيتافي يقتحم المربع الذهبي في الدوري الإسباني

اقتحم خيتافي المربع الذهبي في الدوري الإسباني، بعدما تغلب 2/0 على ضيفه بلد الوليد، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، الأحد.

وسجل هدفي خيتافي مارك كوكورييا وأنجل لويس رودريغيز، في الدقيقتين 36 و82.

ورفع الفوز رصيد خيتافي إلى 30 نقطة في المركز الرابع، في حين توقف رصيد بلد الوليد عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

وحقق خيتافي فوزه الثامن، مقابل 3 خسائر و6 تعادلات، مسجلًا 26 هدفًا، في حين استقبلت شباكه 16 هدفًا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وفي جعبته 35 نقطة، من 16 مباراة، ثم يأتي ريال مدريد ويملك 34 نقطة من 15 مباراة، ويمكنه انتزاع الصدارة مساء الأحد، حال الفوز على فالنسيا.

وسيكون يوم الأربعاء المقبل مثيرًا، إذ يحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة، على ملعب كامب نو، في مباراة الكلاسيكو المؤجلة من الجولة العاشرة، والتي كان من المقرر إقامتها في أكتوبر الماضي.

خيتافي 2 × 0 بلد الوليد | اهداف اللقاء ⚽️???? pic.twitter.com/CxwF6QmZr4 — king_moosa10 (@Goal64781558) December 15, 2019

وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز خيتافي



كانتي يريد ريال مدريد

كشفت صحيفة ”صن“ البريطانية، أن الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، لا يريد الاستمرار مع البلوز في الموسم المقبل، ويرغب في الانتقال إلى وجهة جديدة.

وانضم كانتي من ليستر سيتي إلى تشيلسي صيف 2016 مقابل 36 مليون يورو، ويمتد عقده مع البلوز حتى يونيو 2023.

وأكدت ”صن“ أن كانتي، البالغ من العمر 28 عامًا، يريد الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني، في ظل علاقته القوية والمميزة للغاية مع مواطنه زين الدين زيدان مدرب الميرينغي.

ويرغب زيدان في تعزيز خط وسط ريال مدريد بلاعب مميز في أداء الواجبات الدفاعية والهجومية معًا، وهو ما يتميز به كانتي، خاصة أن صفقة انضمام بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي لا تزال محاطة بالكثير من الشكوك، كما أن المانيو يريد مقابلًا أعلى بكثير مما يريد الميرينغي دفعه لحسم الصفقة.

وبحسب ”صن“، فإن ريال مدريد يستطيع التعاقد مع كانتي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس وبايرن ميونخ يرغبان في التعاقد مع كانتي، لكن يبدو أن اللاعب حسم الأمر تمامًا، ويريد الرحيل إلى ريال مدريد.

وشارك كانتي في 155 مباراة مع تشيلسي، وأحرز خلالها 11 هدفًا.