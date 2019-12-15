لماذا خفف زيدان من تصريحات مغازلته لكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان؟

دأب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، خلال الفترة الماضية على استفزاز مسؤولي باريس سان جيرمان بتصريحاته عن مواطنه كيليان مبابي، لكن في مؤتمر مباراة رفيقه ضد فالنسيا قرر تهدئة هذه الوتيرة.

ويحلم ريال مدريد بضم المهاجم الفرنسي الشاب بعد نهاية الموسم الحالي، لتدعيم الصفوف الهجومية في المستقبل للمنافسة بقوة مرة أخرى على جميع البطولات المحلية والقارية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ”آس“ الإسبانية، فقد اتفق زيدان مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز على تهدئة تصريحاته في الفترة المقبلة الخاصة بمغازلة مبابي في مؤتمراته الصحفية وسيكون هناك حذر منه لأي كلمة تخرج عن لسانه أمام الإعلام والصحافة.

ويسعى الثنائي إلى عدم إثارة غضب المسئولين في باريس سان جيرمان، خاصة أن بيريز تجمعه علاقة قوية مع ناصر الخليفي نظيره في النادي الفرنسي على مدار السنوات الماضية.

ويرى زيدان أنه بهذه الطريقة الوحيدة من الممكن أن ينجح ريال مدريد في ضم مبابي في الموسم المقبل، مع عدم مبالغة مسؤولي بطل الدوري الفرنسي في طلباتهم المادية.

يذكر أن صفقة كيليان مبابي من المتوقع أن تكلف خزائن النادي الإسباني 300 مليون يورو أو أكثر، نظرًا لقيمة اللاعب الفنية وقوته الهجومية.

وكان زيدان قد صرح من قبل، أن مهاجم باريس سان جيرمان، مواطنه كليان مبابي ”يحلم“ باللعب ”يوما ما“ في صفوف ريال مدريد، لكنه أكد أنه ينبغي انتظار المستقبل، وهي تصريحات أغضبت مسؤولي الفريق الفرنسي وطالبوا المدرب بالكف عن هذا الأمر.

وقال زيدان في تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الخاص بمواجهة فريقه أمام فالنسيا، المقررة إقامتها مساء اليوم الأحد: ”لا أريد الحديث عن مبابي، هو لاعب في باريس سان جيرمان، ولا يمكنني التعليق على ما يحدث معه هناك، سيكون هذا قلة احترام“.

وأضاف: ”أعرف كيليان جيدًا، لكن يتوجب علي أن أحترم الخصوصيات“.

ويقدم مبابي (20 عاما) مستويات رائعة مع فريق العاصمة الفرنسية كما توج مع منتخب ”الديوك“ بلقب مونديال العالم في 2018 بروسيا.