التحكيم يشعل أجواء الكلاسيكو.. ونادي برشلونة يتقدم بشكوى رسمية ضد حكم الـVAR

شهدت مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة، والتي انتهت بالتعادل 2-2 في إطار الجولة 17 من الدوري الإسباني، مساء السبت، جدلا بشأن التحكيم من قبل الفريق الكتالوني، خصوصًا عدم احتساب ركلة جزاء لصالح المدافع جيرارد بيكيه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

واحتج لاعبو برشلونة والمدرب والطاقم الفني على حكم اللقاء ألبيرولا روخاس وحكام تقنية الفيديو، بسبب اللقطة المثيرة للجدل، خصوصًا أن ريال سوسيداد حصل على ضربة جزاء بسبب لقطة مشابهة بعد استخدام سيرجيو بوسكيتس يده لإعاقة المدافع دييغو لورينتي.

وكان لورنتيني نفسه بطل اللقطة مع بيكيه، حيث استخدم يده لمنعه من الوصول للكرة، وهو ما اعتبره فريق برشلونة ظلمًا في حقهم.

وركزت صحيفة ”ماركا“ على الجدل الدائر من برشلونة بشأن التحكيم من خلال لقاء ريال سوسيداد، معتبرة أن الفريق الكتالوني يشعل أجواء الكلاسيكو مبكرًا من خلال مجال التحكيم.

وأكدت الصحيفة أن كل مسؤولي برشلونة تحدثوا عن الجدل بشأن لقطة ضربة جزاء من مدرب الفريق إرنستو فالفيردي لسيرجيو بوسكيتس وأيضا غويليرمو أمور، مدير العلاقات المؤسساتية في الفريق، وكلهم أجمعوا على خطأ الحكم ضد الفريق.

واعتبرت الصحيفة أن برشلونة يشعل الأجواء قبل الكلاسيكو، في ظل عدم ارتياح ريال مدريد لتعيين الحكم أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز لإدارة اللقاء، حيث كان سببًا في عدة قرارات خاطئة في السابق ضد الفريق الملكي.

ويعرف برشلونة أن حكم لقاء الكلاسيكو غير مرغوب فيه من قبل ريال مدريد، الذي عبر عن عدم رضاه عن تعيينه من خلال الصحافة المقربة منه عبر تقارير ترصد أخطاءه السابقة ضد الفريق.

ويهدف برشلونة لرفع مزيد من الضغوط بشأن التحكيم، ردًا على ضغوط ريال مدريد وهو ما يجعل من حكم لقاء الكلاسيكو في موقف صعب خلال اللقاء.

وسيكون الحكم أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز تحت المجهر خلال لقاء الكلاسيكو، حيث سيواجه الاحتجاج على أقل خطأ من الطرفين، مما يزيد من الأجواء المشحونة في الكلاسيكو المقبل.

شكوى تقنية الفيديو

إلى ذلك، ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، سيرسل شكوى رسمية إلى الاتحاد الإسباني بشأن استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) خلال التعادل بهدفين لمثلهما خارج أرضه مع ريال سوسيداد.

وعلمت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية من مصادرها أن رئيس برشلونة غضب بشدة مما شاهده في ملعب أنويتا وسيطلب توضيحًا من الاتحاد.

وبحث الفريقان عن الفوز في نهاية مثيرة وطالب برشلونة بالحصول على ركلة جزاء بعدما جذب يورينتي المدافع بيكيه من القميص لكن الحكم تجاهل الأمر.

وتساءل بوسكيتس الغاضب عن سبب عدم مراجعة الحكم ألبيرولا روخاس الواقعة مع حكم الفيديو المساعد.

وقال: ”لو كانت المعايير واحدة كما حدث في ركلة الجزاء الأولى فيمكن احتساب العديد من ركلات الجزاء. حكم الفيديو المساعد كان يجب أن يتدخل في اللعبة الأخيرة وكانت ركلة جزاء واضحة لبيكيه“.

وأضاف: ”أعتقد أن الحكم شاهدها لكنه لم يرغب في احتسابها. لا أعلم لماذا لم يتدخل حكم الفيديو المساعد. أود الاستماع إلى تفسير لكن لن يحدث ذلك“.

ووضع ميكيل أويارزابال، لاعب منتخب إسبانيا، صاحب الأرض في المقدمة في الدقيقة 12 من ركلة جزاء قاسية احتسبها الحكم ضد بوسكيتس لجذب منافسه دييغو يورينتي من القميص في كرة عالية.

وأدرك أنطوان غريزمان التعادل لبرشلونة في الدقيقة 38 بعد تمريرة من لويس سواريز ليهز شباك الفريق الذي بدأ معه مسيرته.

ومنح سواريز التقدم للفريق الكتالوني في الدقيقة 49 بعدمًا حول تمريرة ليونيل ميسي في المرمى الخالي من الحارس لكن سوسيداد عدل النتيجة بعد مرور ساعة من اللقب بقليل عبر السويدي الشاب ألكسندر إيزاك.

وما زال برشلونة في الصدارة برصيد 35 نقطة من 16 مباراة لكن ريال مدريد، الذي يملك 34 نقطة ويحل ضيفًا على فالنسيا اليوم الأحد، يستطيع انتزاع القمة في الوقت المثالي قبل مواجهتهما في الكلاسيكو يوم الأربعاء في كامب نو.

ويأتي ريال سوسيداد رابعًا برصيد 28 نقطة متأخرًا بثلاث نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثالث.