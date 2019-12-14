هل حرم حكم مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد جيرارد بيكيه من ركلة جزاء صحيحة؟ (فيديو)

احتج لاعبو برشلونة على حكم لقاء الفريق أمام ريال سوسيداد في الدقائق الأخيرة مطالبين بضربة جزاء بعد مسك دييغو لورينتي لقميص جيرارد بيكيه ومنعه من الوصول إلى الكرة.

وانتهى اللقاء بالتعادل 2-2 ليفقد نادي برشلونة نقطتين، رغم انفراده بالصدارة برصيد 35 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي بإمكانه الصعود للصدارة إذا حقق الفوز أمام فالنسيا، يوم الأحد.

برأيكم وبكل صراحة ضربة جزاء ولا لا ؟#برشلونة pic.twitter.com/r0hobrws04 — راشد المانع ???????? (@RM746_) December 14, 2019

وأكد أولفييه أندوخار، الحكم الدولي الإسباني السابق ومحلل التحكيم لراديو ”ماركا“، أن الحكم كان عليه منح ضربة جزاء لبرشلونة بعد تدخل مدافع ريال سوسيداد.

وقال الحكم السابق: ”الصورة توضح مسك لورينتي لبيكيه، وكان يجب معاقبته بالعقوبة القصوى ضربة جزاء، لكون اللقطة نفسها منحت ريال سوسيداد ضربة جزاء بعد مسك بوسكيتش لدييغو لورينتي“.

ورغم استشارة ألبيرولا روخاس، حكم اللقاء، لغرفة حكام تقنية الفيديو، فإنه لم يعلن عن ضربة جزاء وسط احتجاج لاعبي برشلونة وخصوصًا المدافع جيرارد بيكيه.

وقال بوسكيتس، نجم برشلونة، عقب المباراة: ”لا أفهم كيف يعمل الـVAR، ولا نعرف ماذا حدث للحكم، ولكن حكم تقنية الفيديو شاهد اللقطة، ولا نعرف لماذا لم يخبر بها حكم الساحة“.

وأضاف: ”في غرفة الـVAR يكون لديهم الصور من عدة جوانب، ويجب أن يروا الشد على بيكيه، ويجب أن يتدخل حكم الـVAR. هذه الحركة كانت ستحسم النتيجة. الشد على بيكيه مثل الشد الذي احتسب عليّ ركلة جزاء لسوسيداد“.

فيما قال فالفيردي، مدرب برشلونة: ”أعتقد أن هناك شدًا على قميص بيكيه، ولكن نحن على مقاعد البدلاء كل واحد يشاهد اللقطة لصالح فريقه“.

وكشفت صحيفة ”سبورت“، أن برشلونة غاضب من أداء حكام تقنية الـVAR وبارتوميو، رئيس النادي، سيقدم شكوى رسمية للويس رويباليس، رئيس الاتحاد الإسباني.

وسيواجه برشلونة، الأربعاء المقبل، في الكامب نو غريمه التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو مؤجل من الجولة العاشرة، وكان مقررًا يوم 26 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، لكن الأحداث السياسية في إقليم كاتالونيا والاحتجاجات الشعبية أدت إلى تأجيله.