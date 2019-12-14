جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل نادي برشلونة مع ريال سوسيداد (صورة)

سقط فريق برشلونة، يوم السبت، في فخ التعادل مع مضيفه ريال سوسيداد بهدفين لكل منهما في الجولة 17 للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

بهذا التعادل، ارتفع رصيد برشلونة إلى 35 نقطة في الصدارة، بينما ارتفع رصيد ريال سوسيداد إلى 28 نقطة في المركز الرابع.

دخل سوسيداد صاحب الأرض والجمهور اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف يربك به حسابات المنافس، وهو ما تحقق في الدقيقة 12 عن طريق ميكيل اويارزابال من ضربة جزاء.

وردّ برشلونة بهدف التعادل في الدقيقة 38 عن طريق الفرنسي أنطوان غريزمان لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وجاء الهدف الثاني لبرشلونة في وقت مبكر بشوط المباراة الثاني عن طريق الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة 49.

وتمكن سوسيداد من التعادل في الدقيقة 62 عن طريق السويدي أليكسندر إيساك ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.