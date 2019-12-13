تقرير: إيفان راكيتيتش يحسم مستقبله مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط نادي برشلونة، قرر صرف النظر عن عروض الرحيل عن النادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ فإن راكيتيتش، البالغ من العمر 31 عامًا، كان لديه الكثير من الشكوك حول استمراره مع برشلونة عقب الميركاتو الشتوي، وأشارت إلى أن وضع النجم الكرواتي على مقاعد البدلاء في معظم المباريات مطلع هذا الموسم، جعل راكيتيتش يدرس خيار المغادرة في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وشارك راكيتيتش في التشكيلة الأساسية لبرشلونة أمام بروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد وريال مايوركا وإنتر ميلان، وهو ما يلبي رغبات اللاعب، الذي تقلص دوره منذ بداية الموسم، عقب التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونغ.

وأوضحت ”ماركا“ أن راكيتيتش استجاب لرغبة برشلونة وقرر البقاء في معقل ”كامب نو“ حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل.

ويحظى راكيتيتش باهتمام إنتر ميلان ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، إلا أنه يفضل البقاء داخل النادي الكتالوني.

وشارك راكيتيتش في 15 مباراة الموسم الحالي، لكنه لعب 591 دقيقة فقط في الـ15 مباراة، علمًا أنه انضم للنادي الكتالوني صيف العام 2014، قادمًا من إشبيلية، وشارك مع النادي الكتالوني في 283 مباراة، سجل فيها 34 هدفًا وصنع 39.

مستقبل لاوتارو مارتينيز

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، نقلًا عن تقارير إعلامية إيطالية، إن المفاوضات بين مسؤولي إنتر ميلان ومديري أعمال مارتينيز بدأت بالفعل بعد خروج النيراتزوري من دوري أبطال أوروبا، عقب الهزيمة أمام برشلونة 1/2 على ملعب سان سيرو، وانتقال الإنتر للمنافسة في بطولة الدوري الأوروبي.

تعثر المفاوضات

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته الخميس، إلى أن المفاوضات بين الطرفين شهدت خلافات في العديد من النقاط، أولها رغبة مديري أعمال مارتينيز في مضاعفة راتب اللاعب لتجديد عقده مع النادي، والذي ينتهي في صيف 2023، بحيث يتضمن العقد الجديد حصول اللاعب على 4 ملايين يورو كراتب صافٍ، وهو ما رفضته إدارة إنتر ميلان بصورة مبدئية.

ومضت تقول: ”يريد مسؤولو إنتر ميلان في المقابل رفع قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد مارتينيز، والذي يبلغ حاليًا 111 مليون يورو، كي يصل إلى 200 مليون يورو على أقل تقدير، وهو الأمر الذي تحفظ عليه مديرو أعمال المهاجم الأرجنتيني، الذين يريدون الحفاظ على قيمة الشرط الجزائي كما هي؛ حتى يتسنى للاعب الرحيل حال رغبته في ذلك“.

ويمكن أن تمثل تلك التطورات أنباء سعيدة لنادي برشلونة الراغب بشدة في ضم مارتينيز، البالغ من العمر 22 عامًا، كي يكون خليفة الأوروغواياني لويس سواريز، الذي سيكمل عامه الـ33 في يناير 2020، وينتهي عقده رفقة البلوغرانا صيف 2021، دون أي مؤشر على تجديد العقد حتى الآن.

خلفاء سواريز

وتحدث سواريز عن المهاجمين المرشحين لمنافسته في النادي الكتالوني، وقال سواريز، في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية: ”هناك الكثير من المهاجمين الشباب الجيدين، وأنا شخصيًا أتابع مهاجمين بعينهم؛ لأنني أحب مشاهدة كرتهم.. سواء كانوا صغارًا أو كبارًا“.

وأضاف ”تامي أبراهام مهاجم تشيلسي، أعتقد أنه تطور بشكل جيد جدًا، حيث ينهي الهجمات بشكل رائع، كما يتحرك جيدًا رغم صغر سنه“.

وتابع سواريز ”أحبّ أيضًا ماكسي غوميز مهاجم فالنسيا، بصرف النظر عن أنه أوروغواياني، فهو لاعب لديه العديد من الخصائص، التي يمكن لأي نادٍ أن يتمناها في مهاجمه“.

وأكمل ”هناك آخرون مثل الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، الذي يقدم مستوًى رائعًا“.

وعن إمكانية تعاقده مع لوتارو، لو كان مديرًا رياضيًا لبرشلونة، قال سواريز: ”سيعتمد ذلك على الظروف، وما يحتاجه النادي في تلك اللحظة.. فربما يكون لديه بالفعل مهاجم رائع، وليس في حاجة إليه“.

وواصل ”من الواضح أنه هداف رائع، لكن الواقع يقول إنه لاعب في إنتر ميلان الآن“.

وأشار سواريز إلى أنه يتفهم رغبة برشلونة، في التعاقد مع مهاجم شاب جديد.