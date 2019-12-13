رونالدينيو: ميسي ليس أفضل لاعب في التاريخ

أكد البرازيلي رونالدينيو لاعب منتخب البرازيل وبرشلونة سابقًا، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يمكن وصفه بأنه أفضل لاعب في عصره، لكن ليس في تاريخ كرة القدم.

وأجاب رونالدينيو على سؤاله حول رأيه في فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السادسة، وقال: “ أنا سعيد من أجل ميسي؛ لأنه صديق لي كما أنه بات رمزًا لبرشلونة“.

وأضاف: ”لا أحب المقارنات؛ لأنه من الصعب تحديد من هو الأفضل في التاريخ، فهناك دييغو مارادونا وبيليه ورونالدو“.

وشدد رونالدينيو: ”لا يمكنني أن أقول إن ليونيل ميسي هو الأفضل في التاريخ، ولكنه نعم الأفضل في عصره“.

وجاءت تصريحات رونالدينيو للصحفيين عقب خوضه، أمس الخميس، مباراة استعراضية لتنس كرة القدم في ملعب ”سنتيناريو“ بولاية موريلوس بوسط المكسيك، حيث تم إعلانه سفيرًا رياضيًا وزائرًا مميزًا.

وأمام نحو 5 آلاف شخص ورفقة لاعب كرة القدم المكسيكي السابق وحاكم ولاية موريلوس، كواوتيموك بلانكو، أبدى رونالدينيو، البالغ من العمر 39 عامًا، امتنانه على التكريم، وقال: ”من الشرف أن أكون هنا“.

ولعب رونالدينيو لبرشلونة 5 مواسم، قاده فيها للقبين في الدوري الإسباني ولقبين في كأس السوبر الإسباني، ولقب في دوري أبطال أوروبا، ونال جائزة الكرة الذهبية العام 2005.

وشارك رونالدينيو مع برشلونة في 207 مباريات، سجل فيها 94 هدفًا وصنع 71.

ولعب رونالدينيو إلى جانب ميسي 80 مباراة مع برشلونة.