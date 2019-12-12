شكوك بايرن ميونخ بشأن فيليب كوتينيو تضرب خطط برشلونة

ذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أن بايرن ميونخ لم يقرر بشكل نهائي مصير البرازيلي فيليب كوتينيو المعار من برشلونة، مع بند يسمح بشراء عقده مقابل 120 مليون يورو.

وبحسب الصحيفة، فإن مستوى اللاعب البرازيلي يثير الشكوك في بايرن ميونخ حيث لم يتأقلم بشكل جيد مع كرة القدم الألمانية، ولا يلعب بشكل دائم رفقة الفريق وتتراوح مشاركاته بين الأساسي والبديل.

وشارك فيليب كوتينيو في 19 مباراة مع بايرن ميونخ سجل خلالها 4 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة، وسجل في مرمى توتنهام في المباراة الأخيرة أول أهدافه رفقة الفريق الألماني في دوري أبطال أوروبا من 6 مباريات.

ويملك بايرن ميونخ حتى نهاية الموسم لاتخاذ قرار بشأن البرازيلي. وقال كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي للفريق الألماني في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورت“: ”لدينا شرط جزائي في عقد كوتينيو بإمكاننا تفعيله في نهاية الموسم، سنأخذ الوقت الكافي لاتخاذ قرار، كوتينيو لاعب جيد لكن عليه التأقلم مع كرة القدم الألمانية“.

ويأمل برشلونة في أن يفعل بايرن ميونخ بند شراء النجم البرازيلي، حيث سيكسب مبلغ 120 مليون يورو التي دفعها لليفربول لضمه في يناير 2018.

كما يملك ليفربول 40 مليون يورو كحوافز في عقد الدولي البرازيلي لا يزال بعضها لم تتم تسويته حسب مشاركات اللاعب وأهدافه والألقاب التي ساهم فيها.

وبحسب صحيفة ”سبورت“، فإن عدم تفعيل بايرن ميونخ لعقد شراء فيليب كوتينيو سيشكل ضربة قوية لإدارة برشلونة التي كانت تأمل في استعادة المبلغ من خلال بيع اللاعب، كما أنه سيعود للفريق الإسباني مجددًا مما يؤثر على تعاقدات الفريق في الصيف المقبل.

واستفاد برشلونة من مبلغ 8،5 مليون يورو قيمة الإعارة لمدة موسم، لكنه يرغب في بيع اللاعب للاستفادة من ثمنه في شراء لاعبين جدد في الصيف.

ولعب كوتينيو لبرشلونة مدة موسم ونصف الموسم شارك خلالها في 78 مباراة وسجل 21 هدفًا وقدّم 10 تمريرات حاسمة.

ويعاني بايرن ميونخ في الدوري الألماني الدرجة الأولى حيث يحتل المركز السابع برصيد 24 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر بروسيا مونشنغلادباخ والذي خسر أمامه 1/2 في الجولة الماضية، لكن النادي البافاري حقق العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا وتأهل لدور الـ16.