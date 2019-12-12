بارتوميو رئيس برشلونة يحسم الجدل حول موعد الكلاسيكو ومفاجأة من ريال مدريد

حسم جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، مصير مباراة الكلاسيكو بين النادي الكتالوني وريال مدريد المقرر لها 18 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة (مؤجلة) من الدوري الإسباني.

وقال بارتوميو، في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”لن يتم تأجيل الكلاسيكو مرة أخرى“.

وأضاف: ”ستتم إقامة المباراة، وهذه مسؤولية تقع على عاتقنا جميعًا. نحن نمر بلحظة صعبة للغاية“.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن احتمالية حدوث تعديل جديد بشأن مباراة الكلاسيكو، مع وجود دعوات للاحتجاج من حركة مؤيدة لانفصال كتالونيا داخل وخارج ملعب كامب نو.

وتابع بارتوميو: ”هناك مساحة لحرية التعبير في الكلاسيكو. دع الجميع يأتي مع الحفاظ على الهدوء، واجعلوا المباراة احتفالًا بالرياضة“.

وأوضح عن فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية: ”لديه 6 كرات، ولكن ينبغي أن يحصل على المزيد، متأكد من أن ميسي سينهي مسيرته بحصد المزيد من الكرات الذهبية“.

من جهته ذكر برنامج ”التشرينغيتو“، أن لاعبي ريال مدريد لن يغادروا الطائرة، حال عدم وجود التأمين الكافي عند وصولهم إلى كتالونيا.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 26 أكتوبر الماضي، قبل تأجيلها بسبب المظاهرات التي وقعت في مقاطعة كتالونيا.

وقال الاتحاد الإسباني، في بيان له، أمس الأربعاء: ”فيما يتعلق بمباراة برشلونة وريال مدريد، نحن لا نملك أي سلطة فيما يخص الأمور الأمنية، وذلك على شاكلة الوضع في كل المنافسات الرسمية“.

وأضاف البيان: ”سيتم تطبيق القوانين حال وجود حالات قهرية قبل أو أثناء أو بعد المباراة، حيث سيتم اللجوء إلى قواعد الانضباط الرياضي“.

وأتم: ”سيكون الاتحاد الإسباني على اتصال بقوات الأمن؛ لتنسيق وصول فريق التحكيم إلى ملعب كامب نو وفقًا للبروتوكولات المعمول بها“.

وكانت مجموعة احتجاجية، قد وجهت رسالة بشأن الكلاسيكو إلى إدارة برشلونة، قدمت خلالها شرطًا وحيدًا لموافقتها على إقامة المباراة بشكل طبيعي.

ونشرت المجموعة رسالتها على موقع ”تويتر“، وجاء فيها: ”من السهل إقامة المباراة بشكل طبيعي، وما على إدارة برشلونة سوى ضمان وجود اللافتات الخاصة بنا في مدرجات الكامب نو وداخل الملعب“.