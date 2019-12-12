أنباء سعيدة لنادي برشلونة.. تعثر مفاوضات إنتر ميلان مع لاوتارو مارتينيز

كشفت تقارير صحفية التطورات الخاصة بالمفاوضات بين نادي إنتر ميلان الإيطالي ومهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز؛ من أجل تجديد عقد لاعب التانغو، وإجهاض محاولات نادي برشلونة الإسباني لضم اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، نقلًا عن تقارير إعلامية إيطالية، إن المفاوضات بين مسؤولي إنتر ميلان ومديري أعمال مارتينيز بدأت بالفعل بعد خروج النيراتزوري من دوري أبطال أوروبا، عقب الهزيمة أمام برشلونة 1/2 على ملعب سان سيرو، وانتقال الإنتر للمنافسة في بطولة الدوري الأوروبي.

تعثر المفاوضات

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن المفاوضات بين الطرفين شهدت خلافات في العديد من النقاط، أولها رغبة مديري أعمال مارتينيز في مضاعفة راتب اللاعب لتجديد عقده مع النادي، والذي ينتهي في صيف 2023، بحيث يتضمن العقد الجديد حصول اللاعب على 4 ملايين يورو كراتب صافٍ، وهو ما رفضته إدارة إنتر ميلان بصورة مبدئية.

ومضت تقول: ”يريد مسؤولو إنتر ميلان في المقابل رفع قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد مارتينيز، والذي يبلغ حاليًا 111 مليون يورو، كي يصل إلى 200 مليون يورو على أقل تقدير، وهو الأمر الذي تحفظ عليه مديرو أعمال المهاجم الأرجنتيني، الذين يريدون الحفاظ على قيمة الشرط الجزائي كما هي؛ حتى يتسنى للاعب الرحيل حال رغبته في ذلك“.

ويمكن أن تمثل تلك التطورات أنباء سعيدة لنادي برشلونة الراغب بشدة في ضم مارتينيز، البالغ من العمر 22 عامًا، كي يكون خليفة الأوروغواياني لويس سواريز، الذي سيكمل عامه الـ33 في يناير 2020، وينتهي عقده رفقة البلوغرانا صيف 2021، دون أي مؤشر على تجديد العقد حتى الآن.

خلفاء سواريز

وتحدث سواريز عن المهاجمين المرشحين لمنافسته في النادي الكتالوني، وقال سواريز، في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية: ”هناك الكثير من المهاجمين الشباب الجيدين، وأنا شخصيًا أتابع مهاجمين بعينهم؛ لأنني أحب مشاهدة كرتهم.. سواء كانوا صغارًا أو كبارًا“.

وأضاف: ”تامي أبراهام مهاجم تشيلسي، أعتقد أنه تطور بشكل جيد جدًا، حيث ينهي الهجمات بشكل رائع، كما يتحرك جيدًا رغم صغر سنه“.

وتابع سواريز: ”أحبّ أيضًا ماكسي غوميز مهاجم فالنسيا، بصرف النظر عن أنه أوروغواياني، فهو لاعب لديه العديد من الخصائص، التي يمكن لأي نادٍ أن يتمناها في مهاجمه“.

وأكمل: ”هناك آخرون مثل الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، الذي يقدم مستوًى رائعًا“.

وعن إمكانية تعاقده مع لوتارو، لو كان مديرًا رياضيًا لبرشلونة، قال سواريز: ”سيعتمد ذلك على الظروف، وما يحتاجه النادي في تلك اللحظة.. فربما يكون لديه بالفعل مهاجم رائع، وليس في حاجة إليه“.

وواصل: ”من الواضح أنه هداف رائع، لكن الواقع يقول إنه لاعب في إنتر ميلان الآن“.

وأشار سواريز إلى أنه يتفهم رغبة برشلونة، في التعاقد مع مهاجم شاب جديد.