تصريحات مثيرة من ميسي عن الكلاسيكو ومستوى ريال مدريد

قال ليونيل ميسي قائد برشلونة وأفضل لاعب في العالم، خلال حدث ترويجي تابع لشركة ”أديداس“، اليوم الأربعاء، إن فريقه ينبغي عليه نسيان خسارتيْه الأخيرتيْن في دوري أبطال أوروبا أمام روما الإيطالي، وليفربول الإنجليزي، في آخر موسمين ”للبدء من نقطة الصفر“ في المنافسة.

وأضاف قائد النادي الكتالوني:“لنكون صادقين، دوري الأبطال هدفنا دائمًا، لكنني أعتقد أنه يتعين علينا أن نبدأ من نقطة الصفر، وهذا موسم جديد وما علينا فعله هو التعلم من الماضي ومن الأخطاء، والتفكير في الحاضر“.

وأجاب قائد الأرجنتين عن الأسئلة التي طرحها الصحفي إدو جارسيا، خاصة فيما يتعلق بدوري الأبطال قائلًا:“العام الماضي والذي سبقه يجب نسيانهما، لأنه سيكون من الخطأ العودة إلى ذلك“.

وعن الكلاسيكو أمام ريال مدريد، يوم الأربعاء المقبل، قال ميسي:“أتوقع أن يظهر ريال مدريد قويًا جدًا ومنتظمًا للغاية كما كان مؤخرًا، والكلاسيكو دائمًا مباريات خاصة لا تتوقف على أداء أو مستوى أي فريق قبل المباراة“.

وعن الكرة الذهبية السادسة التي جعلته ينفرد عن رقم كريستيانو رونالدو الفائز بالجائزة 5 مرات قال ميسي:“كل شخص لديه مميزات مختلفة؛ وكل واحد لديه شيء مميز، والتفاصيل الصغيرة تفصل بين أداء اللاعبين“.

وفاز النجم الأرجنتيني مهاجم برشلونة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2019 للمرة السادسة مطلع الشهر الحالي ليعزز رقمه القياسي.

وسبق للاعب البالغ من العمر 32 عامًا، الذي قاد برشلونة للقب الدوري في الموسم الماضي لكنه اكتفى بالمركز الثالث مع الأرجنتين في كأس كوبا أمريكا في يوليو/ تموز الماضي، الفوز بالجائزة في 2009 و2010 و2011 و2012 و2015.

وتفوق ميسي على فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول والبرتغالي رونالدو، الذي نال الجائزة 5 مرات، على الترتيب.

واعترف ميسي أنه يعيش لحظة شخصية جيدة، وكشف عن أنه لا يتمتع بأي سر يجعله الأفضل، لكن فقط ”الثبات والعمل“.

وأضاف:“أحاول دائمًا التفوق على نفسي، وأرغب في التعلم كل يوم والاعتناء بنفسي وصحتي وراحتي، والاستمتاع بالحياة.. كل هذا يجعلني ممتنًا جدًا لاستمرار تركيزي على كرة القدم“.

وقدم ميسي الكرة الذهبية السادسة قبل أن يعرض نموذج الأحذية الجديد ”نيميز“ والذي سيستخدمه في المباريات المقبلة.