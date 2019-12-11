مع نهاية 2019.. تعرّف على ترتيب أغلى لاعبي العالم وموقف محمد صلاح وماني وميسي وصدمة رونالدو (صور)

أيام قليلة وينتهي عام 2019، الذي استحوذ فيه الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني على 3 جوائز، الأولى هي الحذاء الذهبي، والثانية هي أفضل لاعب في العالم في استفتاء الاتحاد الدولي فيفا، The Best، والثالثة الكرة الذهبية ”البالون دور“.

ورغم أن ميسي هيمن على الجوائز الثلاث، ولا يزال يسحر العالم بمهاراته المميزة، إلا أن وصوله إلى 32 عامًا أدى إلى هبوط كبير في قيمته التسويقية، مقارنة بعدد آخر من نجوم كرة القدم في العالم.

ورصد موقع sportbible قائمة أغلى 25 لاعبًا في العالم مع نهاية العام الجاري وأسعار كل نجم منهم، وذلك وفقًا لتقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“ المتخصص في تقييم أسعار اللاعبين.

وجاء الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في الصدارة، وبلغ سعره 180 مليون جنيه إسترليني، وذلك في ظل الرغبة الشديدة من نادي ريال مدريد في التعاقد مع مهاجم فرنسا الموسم المقبل.

وحلّ البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في المركز الثاني، وبلغ سعره 162 مليون إسترليني، يليه رحيم سترلينغ نجم مانشستر سيتي الإنجليزي 144 مليون إسترليني في المركز الثالث.

ومن طرائف تلك القائمة تساوي 6 نجوم في القيمة التسويقية بقيمة 135 مليون جنيه إسترليني، وهم السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح نجما ليفربول، وهاري كين نجم توتنهام، وإدين هازارد نجم ريال مدريد، وكيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، وليونيل ميسي نجم برشلونة.

وجاء في المركز العاشر الفرنسي أنطوان غريزمان نجم برشلونة المنتقل مطلع هذا الموسم من أتلتيكو مدريد.

وضمت القائمة من المركز الحادي عشر إلى العشرين كلًا من: ألكسندر أرنولد، خواو فليكس، غادون سانشو، عثمان ديمبلي، برناردو سيلفا، نغولو كانتي، ليروي ساني، فيرجيل فان دايك، بول بوغبا، يان أوبلاك.

وفي المراكز من الحادي والعشرين إلى الخامس والعشرين جاء كل من: كي هافارتز لاعب باير ليفركوزن، وديلي آلي، ساؤول نغويز، روبرتو فيرمينو، وأليسون بيكر حارس ليفربول.

وبحسب الموقع، فإن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، خرج تمامًا من قائمة أغلى 25 لاعبًا في العالم لعام 2019.