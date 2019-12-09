الصين تخطط لإقامة مباراة الأحلام.. ميسي وكريستيانو رونالدو في فريق واحد ضد محمد صلاح وماني ونيمار

قالت تقارير صحفية إن تكتلاً اقتصاديًا عملاقًا من الصين يخطط لإقامة مباراة تاريخية تضم جميع نجوم العالم خلال الموسمين المقبلين.

وأشارت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن الشركة الصينية العملاقة ترغب في تقسيم أوروبا إلى فريقين كبيرين، الأول يضم نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، إضافة إلى الدوري الألماني، البوندزليغا، والفرنسي، ليغ 1، بينما يضم الفريق الثاني نجوم الدوري الإسباني، الليغا، والإيطالي، الكالتشيو، إضافة إلى الدوري البرتغالي.

وتابعت: ”ترغب الشركة الصينية في أن يرتدي العملاقان، الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وأسطورة نادي برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، قميص فريق جنوب أوروبا، كي يلعبا سويًا للمرة الأولى في التاريخ، وهو ما سيمثل حدثًا فريدًا كون النجمين الكبيرين هيمنا على جميع الجوائز لأفضل لاعب في العالم خلال السنوات الـ11 الماضية، حيث توّج بها ميسي 6 مرات ورونالدو 5 مرات“.

وأشارت إلى أن النجوم المتوقع مشاركتهم في فريق جنوب أوروبا هم الأرجنتيني ديبالا، والبلجيكي إدين هازارد، وتوني كروس، دي ليخت، كاسيميرو، بيانيتش، تير شتيغن، كاليدو كوليبالي، وغيرهم.

وانتقلت الصحيفة للحديث عن الفريق الآخر، وهو شمال أوروبا، وأكدت أنه سيضم نجومًا بارزين على رأسهم المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والهولندي فيرجيل فان دايك، لاعبو ليفربول الإنجليزي، ومعهم البرازيلي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، نجما باريس سان جيرمان، وهاري كين نجم توتنهام، وعدد آخر من اللاعبين البارزين مثل بول بوغبا، رحيم سترلينغ، نغولو كانتي، أليسون بيكر، وروبرت ليفاندوفسكي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، في تقريرها اليوم الاثنين، إصرار العملاق الصيني على إقامة تلك المباراة، رغم وجود العديد من الصعوبات، ومن بينها الأجندة الدولية، وارتباطات الأندية الأوروبية، وبطولة الأمم الأوروبية التي ستقام في صيف 2020، وبعدها كأس العالم في قطر 2022، إلا أن هناك اتصالات ومحاولات يتم بذلها على أعلى مستوى لتحديد موعد اللقاء، وضمان مشاركة أكبر عدد من نجوم العالم في مباراة الأحلام.