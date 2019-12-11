ريال مدريد يتحدى باريس سان جيرمان في صفقة ساديو ماني

تواصل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تخطيطها لإبرام بضع صفقات قوية في الصيف المقبل في إطار عملية الإحلال والتجديد في الفريق.

ويحاول ريال مدريد ضم لاعب بديل للجناح الويلزي غاريث بيل، الذي اقترب من الرحيل عن الفريق.

هدف ريال مدريد

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، إن الأنباء التي ترددت في الفترة الماضية عن انتقال نيمار إلى برشلونة وساديو ماني، نجم ليفربول، إلى باريس سان جيرمان تسببت في انزعاج الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أن ماني هو أحد أبرز المرشحين للانتقال لصفوف الميرينغي في ظل الرحيل المتوقع للويلزي غاريث بيل عن صفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان أعرب عن تفضيله لساديو ماني عندما كان زميله محمد صلاح مرشحًا لمغادرة ليفربول وتم طرح اسمه من قبل المسؤولين في ”سانتياغو برنابيو“.

وأصبح نجم أسود التيرانغا رابع أفضل لاعبي العالم طبقًا لترتيب سباق الكرة الذهبية.

أولوية مبابي

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن زيدان ما زال يمنح الأولوية للتعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وتبدو فرص نجاح ريال مدريد في حسم صفقة مبابي صعبة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تمسك إدارة نادي العاصمة الفرنسية باللاعب.

وتحاول إدارة النادي الملكي إنهاء صفقة مبابي في أقرب فرصة ممكنة، إلا أن ساديو ماني سيظل مرشحًا بقوة لارتداء قميص ريال مدريد حتى إشعار آخر.

عودة نيمار

وأشارت ”ديفنسا سنترال“ إلى بعض التقارير الفرنسية، التي تؤكد قرب انتقال نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان إلى برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وحسب مجلة ”فرانس فوتبول“ فإن مسؤولي باريس سان جيرمان بدأوا يفكرون في البديل المناسب لخلافة نيمار في صفوف الفريق، وأضافت أن الاسم الأكثر شعبية وقبولًا لدى مسؤولي الفريق الباريسي هو ساديو ماني.

وأشارت المجلة إلى أن ساديو ماني يحظى بإعجاب إدارة باريس سان جيرمان، إذ ترى أنه يمتلك كثافة دفاعية وهجومية مميزة، إلى جانب عقلية نموذجية، ومن ثم فهو قادر على تخطي نقاط الضعف الملحوظة في طريقة لعب نيمار.

وأكدت ”فرانس فوتبول“ أنه بالنسبة للكثيرين في باريس سان جيرمان، فإن ساديو ماني هو المرشح المثالي ليحل محل نيمار إذا قرر الأخير مغادرة الفريق والعودة إلى الكامب نو، أو الانتقال إلى أي نادٍ آخر.

أزمة توخيل

وفي السياق ذاته، يواصل كيليان مبابي الضغط على إدارة باريس سان جيرمان بعد دخوله في أزمة قوية مع الألماني توماس توخيل المدير الفني للبي إس جي.

وأخرج توخيل نجم الفريق الشاب كليان مبابي في اللقاءين الأخيرين، وهو ما أدى لغضبه رغم محاولات المدرب الحديث معه وإقناعه بقراره.

وبعد غضب النجم الشاب انتشرت عدة تقارير إعلامية تؤكد أن تصرفات المدرب الألماني قد تساهم بشكل كبير في تقريب اللاعب من ريال مدريد، الفريق الذي يسعى خلفه ومستعد للتعاقد معه الصيف المقبل.

وأكدت صحيفة ”Libertad Digital“ الإسبانية أن رئيس باريس سان جيرمان مستعد لطرد المدرب الألماني خارج الفريق بدل رؤية نجمه الشاب يرحل تجاه ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة، أن إدارة الفريق الباريسي لديها خريطة طريق تهم نجمها الأول الفرنسي كليان مبابي وتسعى للمحافظة عليه بكل الطرق بدل تركه يرحل نحو فريق أوروبي كبير.

ويفضل باريس سان جيرمان رحيل البرازيلي نيمار الصيف المقبل، بدلًا من بيع مبابي ويحتاج لبيع أحد نجومه لتسوية ميزانيته لتوافق قوانين اللعب المالي النظيف، وليكون الفريق قادرًا على دخول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.