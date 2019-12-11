التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج اليوم في دوري أبطال أوروبا

يصطدم فريق ريال مدريد بنظيره كلوب بروج، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وضمن ريال مدريد تأهله إلى دور الـ16 بعد تواجده في المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، برفقة باريس سان جيرمان المتصدر.

ويرغب كلوب بروج في تحقيق الفوز من أجل التوجه إلى الدوري الأوروبي، إذ يمتلك 3 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن غالاطة سراي.

ويغيب عن قائمة ريال مدريد لمواجهة بروج البلجيكي، القائد سيرجيو راموس ولاعب الوسط الألمانى تونى كروس، بقرار فنى، بجانب إيدين هازارد، مارسيلو، جيميس رودريغيز، فاسكيز وأسينسيو، بداعي الإصابة.

التشكيل المتوقع لريال مدريد:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميلتاو، أودريوزولا، فاران، ميندي.

خط الوسط: مودريتش، فالفيردي، كاسيميرو، إيسكو.

خط الهجوم: يوفيتش، رودريغو.

التشكيل المتوقع لكلوب بروج:

حراسة المرمى: مينيوليه.

خط الدفاع: بالانتا، ميشيل، سوبول، سيمون ديلي.

خط الوسط: ريتس، فورمير، فاناكين.

خط الهجوم: إيمانيول دنيس، أوكيريك، شريفرز.

موعد مباراة ريال مدريد وكلوب بروج:

تذاع المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، عبر قناة beIN SPORTS HD 3، بتعليق علي محمد علي.

التشكيلة المتوقعة من صحيفة ”آس“: