صحيفة: نادي برشلونة يغير موقفه من إيفان راكيتيتش

ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، أن نادي برشلونة غير رأيه في الكرواتي إيفان راكيتيتش ولن يبيعه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة كما تحدثت عدة تقارير إعلامية سابقًا.

وجاء التغيير في موقف إدارة برشلونة بعد المستوى الكبير الذي قدمه الدولي الكرواتي خلال 3 لقاءات مهمة أمام بروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا ثم ضد أتلتيكو مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني، حيث شارك أساسيًا.

وكان الدولي الكرواتي البالغ 31 عاما، في قائمة المغادرين عن برشلونة منذ الصيف الماضي بعد التعاقد مع الهولندي فرانكي دي يونغ، حيث تعتقد إدارة الفريق أن بإمكانها الحصول على مبلغ مالي جيد من بيعه أو استغلاله في صفقة تبادلية.

واعتبر راكيتيتش أحد أهم رجالات المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي في الموسمين الأولين، حيث كان لاعبًا أساسيًا لا يناقش، لكنه تحول مع بداية الموسم الحالي إلى بديل فقط، وهو ما دفعه إلى الإعلان رسميًا عن غضبه من المعاملة وفتح الباب لرحيله في الشتاء.

ودفعت هزيمة أنفيلد الموسم الماضي إدارة برشلونة لمطالبة فالفيردي بفتح الباب أمام لاعبين شباب في وسط الميدان، حيث تعاقدت مع الهولندي فرانكي دي يونغ بالإضافة لتواجد البرازيلي أرثر ميلو وظهر جليًا من خلال الموسم الحالي تراجع في الاعتماد على الكرواتي راكيتيتش وتقليص دور المخضرم سيرجيو بوسكيتس.

وكانت إدارة برشلونة، حسب الصحيفة، تناقش فقط المبلغ المالي الذي ستطلبه مقابل بيعه، لكن مستواه في اللقاءات الأخيرة واحترافيته دفعتها لتغيير رأيها في خروجه.

وزادت قيمة راكيتيتش بعد المشاكل الصحية للبرازيلي أرثر ميلو، الذي تراجع مستواه في اللقاءات الأخيرة كما تحدثت تقارير إعلامية عن تعرضه لفيروس بسبب ممارسة الجنس، وهو ما يؤشر على سوء تصرف في حياته الخاصة.

وكان راكيتيتش على طاولة عدة فرق من بينها يوفنتوس وإنتر ميلان، اللذان يرغبان في ضمه في الشتاء المقبل.

لكن المدرب أنطونيو كونتي يرغب في التعاقد مع التشيلي أرثور فيدال كأولوية من برشلونة واستقدامه لإنتر ميلان، لكونه يعرفه جيدًا وسبق أن دربه في يوفنتوس.