الدعوة لوقفة احتجاجية أمام ملعب ”كامب نو“ تهدد إقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد (فيديو)

كشف برنامج ”الشرينغيتو“ الإسباني الشهير أن شرطة كتالونيا تعتقد أنه من الصعب جدًا لعب مباراة الكلاسيكو التي تجمع ريال مدريد بنظيره برشلونة يوم 18 ديسمبر المقبل.

وأوضحت القناة، في خبر حصري لها، أن الشرطة تعتقد أنهم غير قادرين على ضمان سلامة الحافلة التي ستقل لاعبي ريال مدريد للكامب نو.

???????? خبر حصري من خوجونيس : شرطة كاتالونيا تعتقد أنه من الصعب جدا لعب الكلاسيكو، يعتقدون أنهم غير قادرين على ضمان سلامة الحافلة التي ستقل لاعبي ريال مدريد للكامبنو.pic.twitter.com/elYtNjTQJT — ¡El Madridisti! (@InaniT0) December 10, 2019

وأشارت القناة إلى أن ”النادي الملكي ينتظر تعليمات الحكومة الإسبانية حول ما يجب القيام به في مثل هذه الحالات“.

ودعت منصة ”تسونامي الديمقراطية“، المطالبة باستقلال كتالونيا الواقع في شمال شرق إسبانيا، لتنظيم وقفة احتجاجية في محيط ملعب كامب نو، معقل نادي برشلونة، يوم 18 ديسمبر المقبل، وذلك قبل ساعات من موعد كلاسيكو الليغا بين برشلونة وريال مدريد، إضافة لفعاليات أخرى لم يكشف عنها سيقوم بها مشجعون من داخل ملعب المباراة.

وفي بيان نشر الثلاثاء، أكدت المنصة أن أكثر من 18 ألف شخص سجلوا أسماءهم عبر مختلف القنوات للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، التي ستبدأ في الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي، أي قبل أربع ساعات من انطلاق المباراة المرتقبة.

وحددت المنصة أربع نقاط للتجمهر في محيط ملعب برشلونة.

وأشارت في بيانها إلى أن إقليم كتالونيا ”يمر بلحظات استثنائية، لذا ينبغي التصرف بطريقة استثنائية“.

وكانت الحركة قد نظمت مظاهرات سابقًا؛ للتنديد بالحكم القضائي الصادر في إسبانيا بحق تسعة من قادة الانفصاليين، لتقرر لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم على إثره تأجيل مباراة الكلاسيكو في كامب نو، والتي كانت مقررة 26 أكتوبر، ليوم 18 ديسمبر؛ بسبب أعمال الشغب والمظاهرات في إقليم كتالونيا، ما أسفر عن إصابة عشرات المواطنين وأكثر من 40 من عناصر الشرطة.