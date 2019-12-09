ماذا قال فان دي بيك عن احتمال انتقاله إلى ريال مدريد

واصل الهولندي دوني فان دي بيك لاعب خط وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي، إثارة المزيد من الغموض حول التقارير التي تتحدث عن انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وكشفت صحيفة ”ديلي تيليغراف“ الهولندية، قبل أيام، عن اتفاق بين فان دي بيك وريال مدريد، وأن الصفقة ينقصها فقط اللمسات الأخيرة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن اللاعب رفض عرضًا من توتنهام الإنجليزي؛ لأنه يريد اللعب لريال مدريد.

وقال فان دي بيك، في المؤتمر الصحفي، قبل مباراة أياكس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا: ”لم تتم مناقشة هذه المسألة“.

وأضاف: ”ما تردد مُجرد شائعات، وهو شيء لا أضعه في الاعتبار على الإطلاق، والشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هي مباراة الغد“.

وعن الارتباط بين مواجهة فالنسيا، ومستقبله في سوق الانتقالات الشتوية، أجاب فان دي بيك: ”لا، لا علاقة للمباراة بأي شيء، ونحن نريد أن نحسم التأهل غدًا، وهذا ما يهمنا“.

ويلاقي أياكس منافسه فالنسيا، غدًا الثلاثاء، في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث يعتلي النادي الهولندي صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط، ويسعى لحسم عبوره لدور الـ16.

وشارك فان دي بيك، البالغ من العمر 22 عامًا، في 57 مباراة مع أياكس موسم 2018/2019، بواقع 4116 دقيقة، سجل فيها 17 هدفًا وصنع 13، وتدرج فان دي بيك في الفئات العمرية لأياكس من 17 و19 و21 عامًا، حتى انضم للفريق الأول منذ فبراير 2016.

وشارك فان دي بيك الموسم الحالي في 22 مباراة مع أياكس، بواقع 1870 دقيقة، سجل فيها 7 أهداف وصنع 6، ويمتد عقده مع أياكس حتى يونيو 2022.

حكم الكلاسيكو

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، هوية حكم مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وضيفه ريال مدريد في الجولة العاشرة (مؤجلة) من الدوري، والتي تقام يوم 18 ديسمبر الحالي، على ملعب كامب نو.

وأسندت اللجنة إدارة المباراة للحكم الدولي أليخاندرو هيرنانديز، في حين سيقود غرفة تقنية ”VAR“ الحكم، ريكاردو دي بوروغوس.

وتقام مباراة الكلاسيكو، على ملعب كامب نو الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وأُجلت المباراة من 26 أكتوبر الماضي إلى 18 ديسمبر، بسبب المظاهرات السياسية التي اجتاحت إقليم كتالونيا؛ اعتراضًا على بعض الأحكام القاضية ضد بعض القادة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 34 نقطة من 15 مباراة، ويتقدم بفارق الأهداف عن ريال مدريد الثاني، الذي لعب نفس عدد المباريات.

يشار إلى أن الفريقين قد يلتقيان مجددًا، الشهر المقبل، في نهائي بطولة كأس السوبر، التي تقام في السعودي، لكن أولًا على برشلونة تجاوز عقبة أتلتيكو مدريد، في حين يتوجب على ريال مدريد إزاحة منافسه فالنسيا.

ويفتقد ريال مدريد جهود نجميه، البلجيكي إدين هازارد، والبرازيلي مارسيلو، في حين يقترب جوردي ألبا مدافع برشلونة من العودة.

ويشير موقع ””transfermarkt“، إلى أن الحكم أليخاندرو هيرنانديز، البالغ من العمر 37 عامًا، أدار 21 مباراة لبرشلونة، فاز النادي الكتالوني في 15 مباراة، وتعادل في 4، مقابل خساراتين، في حين أدار 20 مباراة لريال مدريد، فاز النادي الملكي في 12 منها، مقابل تعادلين، و6 خسائر.

وسبق لأليخاندرو هيرنانديز، أن أدار مباراتين في الكلاسيكو، فاز ريال مدريد مرة بنتيجة 2/1، العام 2016، في حين فاز برشلونة مرة بنتيجة 3/2، العام 2017.