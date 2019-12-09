تعيين أليخاندرو هيرنانديز لإدارة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، هوية حكم مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وضيفه ريال مدريد في الجولة العاشرة (مؤجلة) من الدوري، والتي تقام يوم 18 ديسمبر الحالي، على ملعب كامب نو.

وأسندت اللجنة إدارة المباراة للحكم الدولي أليخاندرو هيرنانديز، في حين سيقود غرفة تقنية الـVAR الحكم، ريكاردو دي بوروغوس.

وتقام مباراة الكلاسيكو، على ملعب كامب نو الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وأُجلت المباراة من 26 أكتوبر الماضي إلى 18 ديسمبر، بسبب المظاهرات السياسية التي اجتاحت إقليم كتالونيا؛ اعتراضًا على بعض الأحكام القاضية ضد بعض القادة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 34 نقطة من 15 مباراة، ويتقدم بفارق الأهداف عن ريال مدريد الثاني، الذي بلع نفس عدد المباريات.

يشار إلى أن الفريقين قد يلتقيان مجددًا، الشهر المقبل، في نهائي بطولة كأس السوبر، التي تقام في السعودي، لكن أولًا على برشلونة تجاوز عقبة أتلتيكو مدريد، في حين يتوجب على ريال مدريد إزاحة منافسه فالنسيا.

ويفتقد ريال مدريد جهود نجميه، البلجيكي إدين هازارد، والبرازيلي مارسيلو، في حين يقترب جوردي ألبا مدافع برشلونة من العودة.

ويشير موقع ”transfermarkt“، إلى أن الحكم أليخاندرو هيرنانديز، البالغ من العمر 37 عامًا، أدار 21 مباراة لبرشلونة، فاز النادي الكتالوني في 15 مباراة، وتعادل في 4، مقابل خساراتين، في حين أدار 20 مباراة لريال مدريد، فاز النادي الملكي في 12 منها، مقابل تعادلين، و6 خسائر.

وسبق لأليخاندرو هيرنانديز، أن أدار مباراتين في الكلاسيكو، فاز ريال مدريد مرة بنتيجة 2/1، العام 2016، في حين فاز برشلونة مرة بنتيجة 3/2، العام 2017.

تصريحات راموس

وأكد سيرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد أنه لم يضع موعدًا محددًا لاعتزاله، مشددًا على استمرار شغفه بكرة القدم وأنه سيخوض يورو 2020 وربما كأس العالم 2022، مؤكدًا في الوقت ذاته أن فريقه تضرر من تأجيل الكلاسيكو أمام برشلونة.

وأضاف راموس ”ما زلت أتمتع بالشغف والتعطش لكرة القدم وبوجودي في تشكيلة إسبانيا، لذلك أريد أن أستمتع بكل لحظة طالما أشعر أنني بحالة جيدة؛ لأن ارتداء قميص إسبانيا فخر كبير“.

وأشاد قائد ريال مدريد بزميله السابق ديفيد فيا الذي أعلن اعتزاله قائلًا: ”أرسل له تحية كبيرة على مسيرته العظيمة؛ لأنه واحد من أفضل الهدافين في كرة القدم العالمية. لقد تواصلنا معًا في الآونة الأخيرة. إنه يستحق إشادة كبيرة“.

وعن تأجيل موعد الكلاسيكو مع برشلونة قال: ”تأثرنا وحدنا بتأجيل الكلاسيكو. إنه لأمر مخزٍ أنه لم يلعب في موعده. تأثرنا لأنه كان سيقام يوم السبت بينما الموعد الجديد سيكون الأربعاء منتصف الأسبوع. لا يزال هناك مجال لتصحيح ذلك“.