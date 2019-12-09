بارتوميو: ميسي غيَّر تاريخ كرة القدم العالمية وليس برشلونة فقط.. ولهذا حاولنا إعادة نيمار

شدد ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، على رغبته في تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق، من أجل الاستمرار لسنوات أخرى.

وينتهي عقد ميسي مع نهاية يونيو 2021، وبالتالي يخطط النادي الكتالوني لتجديده خلال الفترة المقبلة حتى يكون هناك مزيد من الاستقرار الفني داخل الفريق.

وقال بارتوميو في حواره مع صحيفة ”لا ريبابليكا“ الإيطالية: ”كعاشق لبرشلونة، لدينا فرصة للاستمتاع بما يقدمه ميسي كل ثلاثة أيام“.

وتابع: ”لا يمكننا وصف ما يفعله ميسي في كل مباراة، ومن المستحيل استبداله وأعتقد عند اعتزاله سيتوجب علينا تغيير طريقة اللعب“.

وأضاف: ”لا أستطيع أن أؤكد بأننا قد بدأنا بالفعل التخطيط لمرحلة ما بعد ميسي، ولكننا بدأنا التركيز على المواهب الشابة القادرة على الاستمرار لفترة طويلة“.

وتابع: ”في الوقت الحالي، علينا بألا نقلق حتى نستمتع بما يقدمه، وقبل نهاية ولايتي في رئاسة برشلونة أود أن أقدم له عقدًا مدى الحياة كما فعلنا مع إنييستا“.

وأردف: ”أندريس كان له كل الحرية في اختيار مستقبله ومصيره في عقده الأخير معنا، وهو ما نريده لميسي الذي لم يغير فقط تاريخ برشلونة، ولكن أيضًا تاريخ كرة القدم العالمية“.

وتمكن الأسطورة الأرجنتيني من تحقيق الكثير من الإنجازات الفريدة خلال مسيرته آخرها التتويج بالكرة الذهبية السادسة في تاريخه.

ميسي نجح أخيرًا في إضافة اللقب السادس للكرة الذهبية إلى سجلاته، لتكون الكرة الذهبية لعام 2019 أحدث إنجازاته، ويفض الشراكة مع غريمه التقليدي ومنافسه الأبدي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، الذى كان تساوى معه برصيد 5 مرات لكلّ منهما.

في الموسم السابق، نجح ميسي في التتويج بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا للمرة السادسة في مسيرته، إذ سجل 36 هدفًا في الدوري الأسباني، وكان إجمالي ما سجله في كل البطولات 51 وقتها.

كانت هذه هي المرة السادسة في مسيرته التي نجح خلالها في تخطي حاجز الـ50 هدفًا مع النادي، وهو إنجاز حققه رونالدو فقط، إذ سجل 50 هدفًا أو أكثر في ستة مواسم متتالية لريال مدريد بين 2010 و2016.

كان ميسي أكثر المهاجمين غزارة في أوروبا في الموسم الماضي، إلى جانب الحذاء الذهبي، كما فاز بجائزة أفضل هداف لدوري أبطال أوروبا.

نيمار

وعن سبب دخول الإدارة في مفاوضات مع باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الماضي لعودة، نيمار دا سيلفا مرة أخرى إلى ”كامب نو“، أوضح: ”في الصيف الماضي، ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، قال إن نيمار على لائحة الانتقالات لذلك حاولنا ضمه“.

وأضاف: ”لكن المفاوضات مع باريس سان جيرمان كانت مستحيلة بسبب بعض الشروط التي طلبها“.

يذكر أن هناك تقارير تؤكد رغبة برشلونة في إعادة المحاولة مع باريس سان جيرمان بالميركاتو الصيفي المقبل لضم البرازيلي الذي يضغط هو الآخر على ناديه الفرنسي من أجل السماح له بالرحيل.