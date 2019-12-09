تقرير: نجم نادي برشلونة يعاني من مرض نتيجة ممارسة الجنس

كشفت تقارير صحفية مفاجأة تتعلق بأسباب غياب البرازيلي آرثور هينريك ميلو، نجم وسط نادي برشلونة، عن مباراة ريال مايوركا الأخيرة في المرحلة الـ16 للدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا.

وانتصر برشلونة على مايوركا بملعب ”كامب نو“ 5-2 في مباراة شهدت تألق الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي، الذي أحرز ثلاثة أهداف ”هاتريك“.

وقالت إذاعة La Sotana الإسبانية، إن مسؤولي نادي برشلونة أخفوا السبب الحقيقي لغياب آرثور عن مباراة مايوركا، حيث أشاروا إلى أن اللاعب البرازيلي الدولي يعاني من إصابة عضلية.

مرض غامض

وأشارت الإذاعة، في تقرير أذاعته اليوم الاثنين، إلى أن آرثور لا يعاني من إصابات عضلية، ولكنه غاب عن مباراة ريال مايوركا بسبب معاناته من مرض ينتقل عبر ممارسة الجنس.

وقالت الإذاعة إن آرثور أصيب بمرض ”السيلان“ أو Gonorrhoea وهو مرض تناسلي يحتوي على إفرازات التهابية من مجرى البول.

وفي نفس الوقت، فإن حساب ”بارسا تايمز“ على ”تويتر“ أشار إلى نبأ إصابة آرثور بهذا المرض، وأكد أيضًا أن اللاعب ربما يكون قد تعرض لهذا المرض خلال العام الجاري، إلا أن أعراضه لم تظهر سوى مؤخرًا.

???? [La Sotana????] | Sources suggest that the rumor that Arthur could have gotten a sexually transmitted disease this year may be true pic.twitter.com/f0LVDtoA7x — BarçaTimes (@BarcaTimes) December 9, 2019

ولعب آرثور هذا الموسم 12 مباراة، أحرز خلالها هدفين وصنع 4 أخرى، وكان اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا قد انتقل إلى برشلونة من نادي جريميو البرازيلي في صيف 2018 مقابل 30 مليون يورو، ووصلت قيمته التسويقية حاليًا إلى 70 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

ويمتد عقد آرثور رفقة برشلونة حتى صيف 2024.

احتفال رائع

واحتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وأسطورة نادي برشلونة الإسباني، بتتويجه بجائزة الكرة الذهبية ”البالون دور“، أمس السبت، على ملعب ”كامب نو“، بعد أن قاد البارسا لسحق ضيفه ريال مايوركا 5-2، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار المرحلة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا.

وأحرز ميسي ثلاثية رائعة في انتصار برشلونة على ريال مايوركا، ليستعيد صدارة الليغا مرة أخرى، بعد ساعات قليلة من انتصار ريال مدريد على إسبانيول، واحتلال القمة مؤقتًا.

ويتصدر برشلونة المسابقة برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد.

تفوق جديد للنجم ميسي

ورصدت تقارير صحفية رقمًا جديدًا تفوق من خلاله ميسي على البرتغالي كريستيانو رونالدو، النجم السابق لنادي ريال مدريد، والحالي لنادي يوفنتوس الإيطالي، وذلك فيما يتعلق بمشوار النجمين الكبيرين في الليغا.

وقال موقع sportstar إن ميسي بأهدافه الثلاثة التي أحرزها أمس في مباراة برشلونة وريال مايوركا نجح في تحطيم رقم رونالدو فيما يتعلق بعدد ”الهاتريك“ لكلا اللاعبين في الدوري الإسباني.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الأحد، إلى أن ميسي أحرز 35 هاتريك بعد ثلاثيته في مرمى ريال مايوركا أمس، ليتفوق على رقم رونالدو السابق، وهو 34 هاتريك، سجلها النجم البرتغالي خلال السنوات التسع التي قضاها في ريال مدريد قبل رحيله إلى يوفنتوس في صيف 2018.

وكان ميسي قد هيمن على الجوائز الفردية تمامًا خلال عام 2019، بعد أن فاز أولاً بجائزة الحذاء الذهبي كأكثر لاعب سجل أهدافًا في الدوريات الأوروبية، ثم حصل على لقب The Best لأفضل لاعب في العالم، وهي الجائزة التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، وأخيرًا تُوّج بلقب الكرة الذهبية، البالون دور، المقدمة من مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية.

ويتصدر ميسي حاليًا قائمة هدافي الدوري الإسباني، الليغا، برصيد 12 هدفًا، بفارق هدف واحد عن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد.