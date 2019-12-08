جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الجولة الـ16 (صورة)

ابتعد إشبيلية عن صاحبي الصدارة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 مع مستضيفه أوساسونا الذي لعب آخر نصف ساعة بعشرة لاعبين عقب طرد أوير سانخورخو.

وأوقف التعادل سلسلة من خمسة انتصارات متتالية بجميع المسابقات لفريق المدرب يولن لوبتيجي وتركه في المركز الثالث برصيد 31 نقطة من 16 مباراة متأخرا بثلاث نقاط عن برشلونة الذي يتفوق بفارق الأهداف على ريال مدريد وخاض كل منهما 15 مباراة.

ويأتي أوساسونا، الذي خسر مرة واحدة على أرضه في الدوري منذ أبريل نيسان 2018، في المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

وتقدم إشبيلية عبر منير الحدادي بعد 11 دقيقة لكن شيمي أفيلا أدرك التعادل لصاحب الأرض في نهاية الشوط الأول.

وفي مباريات أخرى، فاز خيتافي 1-صفر على مستضيفه إيبار فيما تعادل ريال بلد الوليد بدون أهداف مع ريال سوسيداد.

وتغلب ليغانيس 3-2 على سيلتا فيغو، لكنهما ما زالا في منطقة الهبوط.

ويملك سيلتا فيغو 13 نقطة في المركز 18 من بين 20 فريقا متقدمًا بأربع نقاط على ليغانيس الذي يتفوق بفارق الأهداف على إسبانيول.

وحافظ برشلونة على موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بتغلبه على ضيفه ريال مايوركا بنتيجة 5-2، ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد الذي فاز في الجولة نفسها على مضيفه إسبانيول بهدفين دون رد.

ترتيب الدوري الإسباني:

برشلونة 34 نقطة

ريال مدريد 34 نقطة

إشبيلية 31 نقطة

ريال سوسيداد 27 نقطة

خيتافي 27 نقطة

أتلتيك بيلباو 26 نقطة

أتلتيكو مدريد 26 نقطة

فالنسيا 26 نقطة

غرناطة 24 نقطة

أوساسونا 23 نقطة

ريال بيتيس 22 نقطة

ليفانتي 20 نقطة

فياريال 19 نقطة

بلد الوليد 19 نقطة

ديبورتيفو ألافيس 18 نقطة

إيبار 15 نقطة

ريال مايوركا 14 نقطة

سيلتا فيغو 13 نقطة

ليغانيس 9 نقاط

إسبانيول 9 نقاط