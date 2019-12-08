إشبيلية يسقط في فخ التعادل مع أوساسونا بالدوري الإسباني (فيديو)

سقط فريق إشبيلية، يوم الأحد، في فخ التعادل مع مضيفه أوساسونا بهدف لكل منهما في الجولة 16 للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

بهذا التعادل، ارتفع رصيد إشبيلية إلى 31 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف برشلونة المتصدر ووصيفه ريال مدريد، فيما ارتفع رصيد أوساسونا إلى 23 نقطة في المركز العاشر.

أربك إشبيلية حسابات المنافس بتسجيله لهدف في الدقيقة 11 عن طريق الإسباني الجنسية صاحب الأصول المغربية منير الحدادي.

ومع حلول الدقيقة 45 أدرك أوساسونا التعادل عبر الأرجنتيني لويس ايزكييل افيلا لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وشهدت الدقيقة 61 طرد اويير سانخورخو ليلعب أوساسونا الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

ولم يتمكن لاعبو إشبيلية من استغلال النقص العددي في صفوف المنافس، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.