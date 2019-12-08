تقارير: جيمس رودريغيز يوافق على الدخول في صفقة تبادلية لضم بوغبا إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن جيمس رودريغيز، صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني، أخبر إدارة ناديه عن استعداده للدخول في صفقة تبادلية مع بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة ”ديلي ستار“ الإنجليزية، يوم الثلاثاء:“يبدو أن رودريغيز (28 عامًا) في طريقه للخروج من ريال مدريد بعد فشله مجددًا في إقناع مدربه زين الدين زيدان“.

وأضافت:“جيمس ظهر فقط، في 9 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث تعرض للإصابات في مناسبات عديدة“.

وتابعت:“ريال مدريد يسعى للاستفادة من خاميس قبل أن تقل قيمته المالية، حيث ينتهي عقده بعد موسم ونصف (في صيف 2021)“.

وأوضحت:“يتطلع ريال مدريد لإغراء مانشستر يونايتد بتقديم خاميس بالإضافة إلى مبلغ مالي من أجل التخلي عن بوجبا الذي يراه زيدان كقطعة مفقودة في خطة الميرنغي“.

واختتمت:“يود خورخي مينديز، وكيل جيمس، أن ينضم موكله إلى وولفرهامبتون، إلا أن اللاعب يفضل الانتقال إلى مانشستر يونايتد“.

وكانت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أكدت في تقرير لها أن بيريز قد أبلغ خورخي مينديز، وكيل اللاعب، بإمكانية رحيله في شهر يناير المقبل، بعد أن خرج من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وقالت الصحيفة إن رودريغيز قد ينتقل إلى الدوري الإنجليزي، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته، ويأتي على رأسها مانشستر يونايتد وآرسنال.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب قد ينضم في صفقة تبادلية إلى صفوف مانشستر يونايتد، وذلك من أجل حسم صفقة انتقال لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا إلى الميرنغي خلال الفترة المقبلة.

كما يوجد اهتمام كبير بضم اللاعب من جانب نادي نابولي الإيطالي، والذي حاول الحصول على خدماته خلال الصيف الماضي، ولكن فشلت جميع محاولاته في إقناع إدارة النادي الملكي.

وشارك رودريغيز هذا الموسم خلال 7 مباريات في الدوري الإسباني سجل خلالها هدفًا وحيدًا، كما شارك خلال مباراتين في دوري أبطال أوروبا.