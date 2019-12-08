محمد صلاح يحسم رغبته بين برشلونة وريال مدريد حال رحيله عن ليفربول

استعاد النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بريقه مرة أخرى خلال مباراة فريقه أمس السبت أمام مضيفه بورنموث في المرحلة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ.

عودة الملك المصري

وغاب صلاح عن التهديف والأداء الجيد أيضًا، منذ مباراة مانشستر سيتي التي انتصر فيها الريدز 3-1، إذ كان لا يزال متأثرًا بالإصابة التي تعرَّض لها سابقًا أمام ليستر سيتي، بعد أن نال ضربة قوية في الكاحل من مدافع الثعالب حمزة تشودري.

وكان الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول فاجأ الجميع بإبقاء محمد صلاح على مقاعد البدلاء في مباراة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، يوم الأربعاء الماضي، والتي انتهت بفوز الريدز 5-2، وظهرت علامات عدم الرضا على وجه صلاح نتيجة عدم مشاركته في اللقاء.

إلا أن صلاح عاد مرة أخرى في مباراة بورنموث، وقدّم أداءً رائعًا، وصنع هدفًا بمهارة استثنائية لزميله الغيني نابي كايتا، قبل أن يردّ كايتا الجميل لصلاح بتمريرة بينية أنهاها صلاح بمهارة في مرمى بورنموث.

واحتفلت جماهير ليفربول بأداء صلاح أمس، وقالت إن ”الملك المصري عاد مرة أخرى إلى تألقه“.

وتنتظر جماهير ليفربول مباراة حاسمة مساء الثلاثاء المقبل، عندما يواجه رد بول سالزبورغ النمساوي، في الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، إذ يتعيَّن على بطل أوروبا الخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير كي يضمن تأهله إلى دور الـ16، في حين ستؤدي الهزيمة إلى خروجه من المسابقة، حال فوز أو تعادل نابولي مع ضيفه جينك البلجيكي.

خليفة ميسي

ومن جهة أخرى، قال موقع caughtoffside إن ناديي برشلونة وريال مدريد يواصلان مطاردة محمد صلاح، من أجل التعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الأحد، إلى أن محمد صلاح سيفضل الانتقال إلى نادي برشلونة حال رحيله عن ليفربول، الذي يرتبط معه بعقد حتى عام 2023.

وأكد التقرير أن صلاح لا يريد الانتقال إلى ريال مدريد، في ظل توتر العلاقات بينه وبين سيرخيو راموس، قائد الريال، الذي تسبب في إصابته خلال لقاء الفريقين بنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وتابع: ”يرى مسؤولو وجماهير برشلونة أن صلاح يمكن أن يكون بديلًا للأرجنتيني ميسي في صفوف البلوغرانا، رغم أن الأسطورة الأرجنتينية لا يمكن أن تتكرر في المستقبل القريب، إلا أن طريقة أداء صلاح ومهارته وقدراته التهديفية وصناعة الأهداف تجعل منه لاعبًا قادرًا على إحداث الفارق مع وصول ميسي إلى الثانية والثلاثين من عمره حاليًّا“.