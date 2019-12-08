مباراة برشلونة وريال مايوركا.. ميسي يحطم رقم رونالدو بالدوري الإسباني بعد اكتساح ألقاب 2019

احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وأسطورة نادي برشلونة الإسباني، بتتويجه بجائزة الكرة الذهبية ”البالون دور“، أمس السبت، على ملعب ”كامب نو“، بعد أن قاد البارسا لسحق ضيفه ريال مايوركا 5-2، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار المرحلة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا.

وأحرز ميسي ثلاثية رائعة في انتصار برشلونة على ريال مايوركا، ليستعيد صدارة الليغا مرة أخرى، بعد ساعات قليلة من انتصار ريال مدريد على إسبانيول، واحتلال القمة مؤقتاً.

ويتصدر برشلونة المسابقة برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد.

تفوق جديد

ورصدت تقارير صحفية رقماً جديداً تفوق من خلاله ميسي على البرتغالي كريستيانو رونالدو، النجم السابق لنادي ريال مدريد، والحالي لنادي يوفنتوس الإيطالي، وذلك فيما يتعلق بمشوار النجمين الكبيرين في الليغا.

وقال موقع sportstar إن ميسي بأهدافه الثلاثة التي أحرزها أمس في مباراة برشلونة وريال مايوركا نجح في تحطيم رقم رونالدو فيما يتعلق بعدد ”الهاتريك“ لكلا اللاعبين في الدوري الإسباني.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الأحد، إلى أن ميسي أحرز 35 ”هاتريك“ بعد ثلاثيته في مرمى ريال مايوركا أمس، ليتفوق على رقم رونالدو السابق، وهو 34 ”هاتريك“، سجلها النجم البرتغالي خلال السنوات التسع التي قضاها في ريال مدريد قبل رحيله إلى يوفنتوس في صيف 2018.

وكان ميسي هيمن على الجوائز الفردية تماماً خلال عام 2019، بعد أن فاز أولاً بجائزة الحذاء الذهبي كأكثر لاعب سجّل أهدافاً في الدوريات الأوروبية، ثم حصل على لقب The Bestلأفضل لاعب في العالم وهي الجائزة التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، وأخيراً تُوّج بلقب الكرة الذهبية، البالون دور، المقدمة من مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية.

ويتصدر ميسي حالياً قائمة هدافي الدوري الإسباني، الليغا، برصيد 12 هدفاً، بفارق هدف واحد عن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد.

ندم رونالدو

من جانبها، قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن رونالدو يشعر حالياً بالندم الشديد على القرار الذي اتخذه في صيف 2018 بالرحيل عن نادي ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأضافت الصحيفة بقولها: ”على مستوى الحسم تراجع دور رونالدو كثيراً، وأصبح الأرجنتيني باولو ديبالا يمثل خطراً على البرتغالي الدولي، بعد أن نجح أكثر من مرة في إنقاذ الموقف لصالح يوفنتوس“.

وأشارت إلى أن أزمات رونالدو الأخيرة مع مدربه ماوريسيو ساري جعلت ”صاروخ ماديرا“ يندم كثيراً على رحيله من ريال مدريد في أوج مجده، بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما أبعده عن المنافسة مع ميسي على الألقاب العالمية الفردية، التي تفوق فيها الأرجنتيني الأسطوري حالياً.

وتابعت بقولها: ”يشعر رونالدو بأن قراره بالرحيل عن ريال مدريد تسبب في إلحاق الكثير من الضرر به، وهو الآن يرى أن قراره لم يكن موفقاً، ويتمنى لو كان استمر في صفوف النادي الملكي“.