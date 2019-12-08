رغم خوضه أربع مباريات أقل.. ميسي يتجاوز بنزيما في صدارة هدافي الدور الإسباني

تخطى ليونيل ميسي قائد وهداف برشلونة التاريخي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في صدارة قائمة الهدافين في الدوري الإسباني بعد ”الهاتريك“ الذي سجله في مرمى ريال مايوركا في الفوز الكبير 5-2 الليلة الماضية.

وأحرز الهداف التاريخي للنادي الكتالوني ”هاتريك“ ليعيد برشلونة إلى صدارة الليغا التي اعتلاها ريال مدريد مؤقتًا بعد فوزه على إسبانيول.

ووضع أنطوان غريزمان أصحاب الأرض في المقدمة بعدما تلقى تمريرة طويلة من الحارس مارك-أندريه تير شتيغن بينما سجل ميسي، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ست مرات، هدفين من خارج منطقة الجزاء فيما أحرز لويس سواريز هدفًا رائعًا بكعب قدمه.

وأحرز أنتي بوديمير هدفًا لمايوركا من تسديدة بدلت اتجاهها وسكنت الشباك في الشوط الأول قبل أن يسجل مرة أخرى في الشوط الثاني.

لكن ميسي أطلق تسديدة هائلة قبل النهاية ليكمل ثلاثيته ويحقق فوزًا مثيرًا للإعجاب للفريق الكتالوني بعدما قدم كراته الذهبية الست قبل انطلاق المباراة إلى جماهير ”كامب نو“.

وحصل ميسي على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2019 للمرة السادسة في تاريخه خلال حفل أقيم في باريس يوم الاثنين الماضي ودق الأجراس بشأن اقتراب اعتزاله بقوله في كلمته خلال الحفل ”تستمتعون بهذه اللحظات أكثر لأن موعد اعتزالي بات قريبًا“.

وبات رصيد ميسي 12 هدفًا في الليغا مقابل 11 للهداف الفرنسي الذي هز شباك إسبانيول -أيضًا- بهدف في ثنائية النادي الملكي في مرمى الفريق الكتالوني.

وسجل ميسي 12 هدفًا وصنع خمسة في عشر مباريات فقط بسبب غيابه عن العديد من المباريات في بداية الموسم للإصابة بينما سجل بنزيما 11 هدفًا وصنع خمسة في 14 مباراة.

Se le esperaba y ya está aquí. ????#Messi ya es el MÁXIMO GOLEADOR de #LaLigaSantander (12 GOLES). pic.twitter.com/OiIFUfeHJp — LaLiga (@LaLiga) December 7, 2019

وسجل مهاجم ريال مدريد في آخر مباراتين له في الدوري، لكن ميسي الذي لم يسجل حتى الجولة السابعة بسبب الإصابة، سجل في ست من مبارياته السبع الأخيرة.

ويملك بنزيما أهدافًا أكثر من ميسي في المسابقة كافة؛ إذ سجل 15 هدفًا مقابل 11 هدفًا لميسي مع برشلونة هذا الموسم بينها هدف الفوز 1-صفر في ملعب أتلتيكو مدريد يوم الأحد الماضي.

لكنهما لا يزالان بعيدين عن رصيد البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل 27 هدفًا مع بايرن ميونخ الألماني في كافة المسابقات حتى الآن.