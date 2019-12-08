الألماني تير شتيغن حارس برشلونة يمنح ثاني تمريرة حاسمة هذا الموسم

دخل الحارس الألماني تير شتيغن دائرة ضيقة من الحراس الذين ساهموا بهدفين لفريقهم حين قدَّم تمريرة حاسمة لزميله الفرنسي أنطوان غريزمان سجل منها الهدف الأول في لقاء برشلونة وريال مايوركا والذي انتهى بفوز البارسا 5-2.

وكان الحارس الدولي الألماني أعطى تمريرة حاسمة في لقاء خيتافي لزميله لويس سواريز ودخل تاريخ برشلونة بكونه أول حارس للفريق يمنح تمريرة حاسمة.

ودخل الحارس الألماني دائرة من الحراس حققوا تمريرتين حاسمتين في موسم واحد وتضم كلًّا من الإسباني أدان حارس ريال بتيس السابق موسم 2017-2018 والسويدي كارل جوهان جونسيون برفقة فريق غانغون الفرنسي موسم 2016-2017 والإيطالي أنتوني ميرانتي برفقة بارما موسم 2012-2013 والكولومبي جوستافو كويلار برفقة سبورتينغ خيخون موسم 2015-2016 والإسباني بيبي راينا برفقة ليفربول موسم 2008-2009 والبلجيكي جان فرونسوا جيلييه برفقة بولونيا الإيطالي موسم 2011-2012.

وقدم الحارس الألماني -منذ أصبح حارسًا رسميًّا لبرشلونة- مستويات جيدة ويعتبر برفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحبي الفضل الكبير في نتائج الفريق.

ورشح الحارس الألماني لجائزة الكرة الذهبية هذا الموسم وجائزة ليف ياشين لأفضل حارس حسب المجلة الفرنسية الشهيرة فرانس فوتبول وجائزة أفضل حارس حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال جوائز ”ذا بيست“.

وعزز الحارس الألماني تاريخه في برشلونة بتمريرتين حاسمتين، ويمتاز بكونه يجيد اللعب برجليه وتصدياته الحاسمة في كل اللقاءات وظهر بشكل كبير خلال لقاءات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وفي اللقاء الأخير أمام أتلتيكو مدريد في واندا ميتروبوليتانو إذ تصدّى لفرص حقيقية لكل من موراتا وفيتولو.

ورغم تلقيه 16 هدفًا و3 أهداف في دوري أبطال أوروبا لكنه يبقى حاسمًا بتصدياته في أغلب لقاءات برشلونة هذا الموسم.