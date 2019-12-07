نادي برشلونة يكتسح ريال مايوركا ويستعيد صدارة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

حقق برشلونة فوزا عريضا بنتيجة (5-2) خلال مواجهة ريال مايوركا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الليغا، في معقل البلوغرانا ”كامب نو“.

وسجل لبرشلونة، ميسي ثلاثية ”هاتريك“ في الدقائق 17 و41 و83، وجريزمان في الدقيقة 7، وسواريز في الدقيقة 43، بينما سجل أنتي بوديمير هدفي مايوركا في الدقائق 35 و64.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده للنقطة 34 ويستعيد صدارة الليغا، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.

أربك برشلونة صاحب الأرض والجمهور حسابات المنافس بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة السابعة عن طريق الفرنسي أنطوان غريزمان.

بعدها أضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 17، قبل أن يقلص مايوركا النتيجة في الدقيقة 35 عن طريق الكرواتي انتي بوديمير.

وأحرز ميسي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 41، قبل أن يسجل الأوروغوياني لويس سواريز الهدف الرابع في الدقيقة 43.

وتمكن بوديمير من إضافة الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 64، قبل أن يسجل ميسي الهدف الثالث له والخامس لبرشلونة في الدقيقة 83.

واحتفل ميسي مع جماهيره قبل انطلاق المباراة بفوزه بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه.