شاهد.. مشادة كلامية بين ميسي ومدرب ريال مايوركا (فيديو)

نشبت مشادة كلامية بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، مع فرناندو فازكويز، مدرب فريق ريال مايوركا، خلال مواجهة الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”كامب نو“، في الدوري الإسباني.

الأسطورة الميسي قائداً بكل الحق والحقيقة ????????????????https://t.co/3aPqovRBo5 — MOHAYD..رياضي محايد (@riyadimohayd) December 7, 2019

والتقطت عدسات الكاميرا ميسي وهو يتحدث بحدة مع مدرب مايوركا، قبل أن يتدخل الحكم الرابع لإعادة المدرب لمكانه.

ويتقدم برشلونة 4-2 على مايوركا بتوقيع ميسي وغريزمان وسواريز.

واحتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، بتتويجه بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2019 الحالي، قبل مواجهة ريال مايوركا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الليغا.

وظهر أطفال ميسي الثلاثة حاملين الكرة الذهبية إلى أرض الملعب، قبل أن يرفعها ميسي وسط تحية كبيرة من الجماهير الحاضرة في معقل البلوغرانا ”كامب نو“.

وكان ميسي قد حصل على الكرة الذهبية السادسة في تاريخه من مجلة ”فرانس فوتبول“، خلال حفل أقيم قبل أيام في العاصمة الفرنسية باريس، متفوقًا على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي، والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.