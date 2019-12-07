مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا.. ميسي يقدم كرته الذهبية السادسة أمام جماهير ”كامب نو“ ويقبل زوجته (فيديو)

قدم الأسطورة الأرجنتيني ليوينل ميسي كرته الذهبية السادسة أمام جماهير ”البلوغرانا“ فى ملعب ”كامب نو“، قبل مباراة ريال مايوركا، التي أقيمت بين الفريقين، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الإسباني.

وحصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة على الكرة الذهبية 2019 والسادسة في تاريخه، ليفض الشراكة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث كان يملك كل منهما 5 كرات ذهبية.

ودخل أبناء ميسي الثلاثة إلى أرضية ملعب ”كامب نو“ وقاموا بتقديم الكرة الذهبية له، كما قامت زوجته بمنحة قبلة.

ويتنافس ليونيل ميسي مع كريم بنزيما على صدارة هدافي الليجا، فهو يملك 9 أهداف لغاية الآن، ومتخلفًا بهدفين عن المهاجم الفرنسي الذي يحتل المركز الأول برصيد 11 هدفًا.

وسبق للنجم الأرجنتيني أن واجه مايوركا في 10 مباريات خلال مسيرته الاحترافية على صعيد الدوري الإسباني، وتمكن خلالها من تسجيل 11 هدفًا، وصنع 3 أخرى، أي أنه ساهم بتسجيل 14 هدفًا.

كما خاض ميسي مباراتين ضد مايوركا في بطولة كأس ملك إسبانيا موسم 2008-2009، وسجل هدفًا في لقاء الإياب وصنع هدفًا آخر في مباراة الذهاب.

وأحرز البرغوث (هاتريك) واحدًا في شباك مايوركا، حدث ذلك في ذهاب الليجا موسم 2011-2012، وانتصر حينها برشلونة بخماسية نظيفة، كما أنه وقع على ثنائيتين.

وخلال 12 مباراة خاضها ميسي ضد مايوركا في مختلف البطولات، قاد برشلونة للفوز في 9 مناسبات، بينما تلقى هزيمة وحيدة فقط، وانتهت مباراتان بالتعادل.