مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا.. ميسي يقدم كرته الذهبية السادسة أمام جماهير ”كامب نو“ ويقبل زوجته (فيديو)

قدم الأسطورة الأرجنتيني ليوينل ميسي كرته الذهبية السادسة أمام جماهير ”البلوغرانا“ فى ملعب ”كامب نو“، قبل مباراة ريال مايوركا، التي أقيمت بين الفريقين، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الإسباني.

وحصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة على الكرة الذهبية 2019 والسادسة في تاريخه، ليفض الشراكة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث كان يملك كل منهما 5 كرات ذهبية.

#Messi shows off his sixth #BallonDor to the Camp Nou. Incredible.

Watch the legend in action on ???? HD11!#beINLiga #BarcaMallorca pic.twitter.com/dtevyo5jVn

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 7, 2019