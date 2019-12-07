أهداف مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا.. 2-0 لـ“البلوغرانا“ (فيديو)

سجل الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك ريال مايوركا، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”كامب نو“، في الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 17 يسجل ميسي الثاني للبرسا من تصويبة رائعة بيسراه.

جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول برشلونة الثاني " ميسي " رااااااااااااااااااااااااااااائع ???????????????? HD حسـابي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/XBfb47xWQE — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD200038) December 7, 2019

وواجه فريق برشلونة منافسه ريال مايوركا 56 مباراة منذ موسم 1960/1961، ونجح البرسا في الفوز 33 مرة، وتعادل في 10، وخسر 13 مرة، وسجل الفريق 113 هدفًا.

وفي آخر 9 مواجهات بين برشلونة وريال مايوركا، حقق البرسا الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في مباراة وحيدة.

ولم يواجه برشلونة منافسه القادم ريال مايوركا منذ موسم 2012/2013، عندما فاز على ملعب “الكامب نو” بخماسية نظيفة، وانتصر أيضًا خارج ملعبه بأربعة أهداف لهدفين.

ويتنافس ليونيل ميسي مع كريم بنزيما على صدارة هدافي الليجا، فهو يملك 9 أهداف لغاية الآن، ومتخلفاً بهدفين عن المهاجم الفرنسي الذي يحتل المركز الأول برصيد 11 هدفا.

وسبق للنجم الأرجنتيني أن واجه مايوركا في 10 مباريات خلال مسيرته الاحترافية على صعيد الدوري الإسباني، وتمكن خلالها من تسجيل 11 هدفاً، وصنع 3 آخرين، أي أنه ساهم بتسجيل 14 هدفاً.

كما خاض ميسي مباراتين ضد مايوركا في بطولة كأس ملك إسبانيا موسم 2008-2009، وسجل هدفاً في لقاء الإياب وصنع هدف آخر في مباراة الذهاب.

وأحرز البرغوث هاتريك واحد في شباك مايوركا، حدث ذلك في ذهاب الليجا موسم 2011-2012، وانتصر حينها برشلونة بخماسية نظيفة، كما أنه وقع على ثنائيتين.

وخلال 12 مباراة خاضها ميسي ضد مايوركا في مختلف البطولات، قاد برشلونة للفوز في 9 مناسبات، بينما تلقى هزيمة وحيدة فقط، وانتهت مباراتين بالتعادل.