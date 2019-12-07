صدمة لعشاق ريال مدريد.. هل يُجهض عجز الميزانية آمال الملكي في الصفقات المدوية؟

في صدمة لعشاق وأنصار نادي ريال مدريد، كشفت تقارير صحفية الأرقام الخاصة بميزانية النادي الملكي بعد سوق الانتقالات الأخيرة، الميركاتو الصيفي، والتي أشارت إلى وجود عجز كبير.

ويمكن أن تمثل تلك الأرقام عائقًا أمام آمال جماهير ريال مدريد وإدارة النادي بضم العديد من الصفقات المميزة خلال الموسم المقبل، وعلى رأسهم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، والإسباني فابيان رويز نجم وسط نابولي الإيطالي.

عجز كبير

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن ميزانية ريال مدريد شهدت عجزًا ماليًا بلغت قيمته 200 مليون يورو، بعد أن أنفقت إدارة الريال 350 مليون يورو على الصفقات الجديدة (هازارد، لوكا يوفيتش، إيدير ميليتاو، ميندي، رودريغو)، في الوقت الذي جمع فيه الميرينغي 150 مليون يورو من صفقات بيع وإعارة لاعبين، على رأسهم: ماركوس لورينتي، وكيلور نافاس، ودي توماس، وماتيو كوفاسيتش.

وأضافت الصحيفة المدريدية بقولها، في تقرير نشرته، اليوم السبت، أن النادي الملكي خالف بذلك قواعد اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، وكذلك رابطة الدوري الإسباني، الليغا، والتي تؤكد أن عجز الميزانية لأي نادٍ يجب ألا يتجاوز 100 مليون يورو.

إلا أن ”ماركا“ أشارت إلى أن تلك القواعد ليست هي الجانب الذي يثير قلق مسؤولي ريال مدريد، وأن هدفهم الرئيس حاليًا هو محاولة الوصول إلى التوازن في الميزانية، بحيث لا تكون الخسائر كبيرة مثلما حدث في الميركاتو الماضي.

وأكدت أن الوضع الحالي لميزانية ريال مدريد لا يسمح للنادي تحت أي ظرف بإبرام أي صفقات في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، يناير 2020، بل على العكس، يمكن أن يتيح الفرصة لبيع بعض اللاعبين غير المؤثرين مع الفريق، وعلى رأسهم ماريانو دياز، وإبراهيم دياز.

فابيان رويز

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن مسؤولي ريال مدريد وضعوا فابيان رويز كأولوية للتعاقد معه نهاية الموسم الجاري، وذلك في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، يونيو 2020.

وأشارت الصحيفة المدريدية إلى أن هناك توافقًا بين الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الميرينغي، ورئيس النادي فلورنتينو بيريز، على أن فابيان رويز هو الأفضل بالنسبة للريال.

ورغم أن زيدان كان مصرًا على ضم مواطنه بوغبا خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن تألق رويز مع نابولي دفعه إلى تغيير رأيه وجعل الإسباني الدولي هو الهدف الأول لريال مدريد، متفوقًا على بوغبا.

وتابعت الصحيفة بقولها:“هناك 3 أسباب تدفع ريال مدريد إلى حسم صفقة رويز، بدلًا من بوغبا، أولها أن رويز لاعب يمثل المستقبل كونه يبلغ من العمر 23 عامًا، والثاني أن اللاعب الإسباني يمتلك قدرات هجومية مميزة للغاية، بصورة تفوق بوغبا، وهو ما أكده زيدان، أما السبب الثالث فهو أن سعر رويز سيكون أقل كثيرًا من بوغبا، كون مانشستر يونايتد يريد بيع الفرنسي مقابل 150 مليون يورو على أقل تقدير، في حين يمكن لريال مدريد حسم صفقة رويز بـ80 مليون يورو“.

صفقة مبابي

وبدأ ريال مدريد الدراسات التسويقية الخاصة بصفقة المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان، والمتوقع أن يكون الصفقة المدوية للميرينغي في صيف 2020.

وكانت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية قد أكدت أن ريال مدريد مستعد لدفع 400 مليون يورو لضم مبابي من باريس سان جيرمان، ليكون الصفقة الأغلى في تاريخ انتقالات كرة القدم، حيث سيحكم وقتها رقم البرازيلي نيمار، الذي انتقل من برشلونة الإسباني إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في صيف 2017.

خطة التسويق

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ إن إدارة النادي الملكي وضعت خطة تسويقية محكمة لضم مبابي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت، إلى أن مسؤولي ريال مدريد يتوقعون أن تؤدي صفقة مبابي إلى مبيعات قياسية لقميص اللاعب، تتراوح بين 700 إلى 800 ألف قميص، وهو ما يعني أن الربح الصافي من مبيعات قمصان مبابي يمكن أن يصل إلى 80 مليون يورو على أقل تقدير.

وأكدت أن الدراسات التسويقية تشير إلى أن صفقة مبابي ستحقق مبيعات من حيث عدد القمصان بصورة أكبر مما حققته مبيعات قمصان البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس، بعد انتقاله إلى بطل إيطاليا في صيف 2018 من ريال مدريد الإسباني.