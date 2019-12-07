عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية: جنون المال ونزال الدرعية ومطاردة الريال لبرشلونة (صور)

شكلت مباريات، اليوم السبت، في الدوري الإسباني خاصة لقاءات ريال مدريد وبرشلونة وتقديم ليونيل ميسي للكرة الذهبية لجماهير الكامب نو العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بنزال الملاكمة القوي في الدرعية بين جوشوا ورويز، وكأس الخليج في قطر، وتخفيف عقوبة تشيلسي بالمنع من التعاقدات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وإسبانيول برشلونة في الدوري الإسباني وسط غياب عدة لاعبين عن الفريق الملكي وكتبت:“لحظة فينسيوس جونيور“.

كما تحدثت عن التعادل السلبي لأتلتيكو مدريد أمام فياريال، وكتبت:“الهدف أصبح مشكلة كبيرة لأتلتيكو“.

سبورت

ركزت الصحيفة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، حيث سيقدم كرته الذهبية خلال لقاء ريال مايوركا في الكامب نو وكتبت:“كل العالم مع ميسي“.

كما اهتمت بلائحة فالفيردي للقاء، وكتبت:“أرثر ميلو وأنسو فاتي خارج لقاء مايوركا لمشاكل صحية“.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وإسبانيول برشلونة، وكتبت:“إسبانيول يأمل في معجزة في الكامب نو“.

كما تحدثت عن قرار محكمة التحكيم الرياضي بشأن تخفيف الحكم على تشيلسي الإنجليزي ومنحه فرصة التعاقد في الشتاء المقبل“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني والذي سيشهد تقديم ميسي لكرته الذهبية للجماهير، وكتبت: ”ليلة الزعيم“.

كما اهتمت بلقاء ريال مدريد وإسبانيول برشلونة، وكتبت:“تحدي في البيرنابيو“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن تعادل أتلتيكو مدريد سلبيًا أمام فياريال.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وإسبانيول برشلونة في الدوري الإسباني وسط غياب عدة لاعبين عن الفريق الملكي، وكتبت:“ضوء أخضر لرودريغو“.

كما اهتمت بلقاء برشلونة وريال مايوركا، وكتبت:“ميسي يقدم الكرة الذهبية لجماهير الكامب نو“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الدوري الإسباني التي تجرى، اليوم السبت، وهي: غرناطة وديبورتيفو ألافيس، وديربي فالنسيا بين ليفانتي وفالنسيا.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تخفيف عقوبة تشيلسي بالمنع من التعاقدات ودخوله سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وكتبت:“جنون المال“.

كما اهتمت بنزال الدرعية في السعودية والذي سيجمع البريطاني أنتوني جوشوا والمكسيكي أندي رويز في الوزن الثقيل.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الفوز الكبير لأولمبيك ليون أمام نيم 4-0 في الدوري الفرنسي، وكتبت:“مطمئن“.

كما اهتمت بفوز ليل على ستاد بريست

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على نزال الملاكمة في الدرعية بين جوشوا ورويز، وكتبت:“ الليلة القتال الأغلى“، و“رويز وجوشوا: معركة القرن“.

كما تحدثت عن المنتخب السعودي الذي يستعد لنهائي خليجي 24، وكتبت:“الفرج ضوء أخضر“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على نجاح ماراثون أدنوك، وكتبت:“بالإجماع ماراثون أدنوك إبداع وإقناع“.

كما تحدثت عن كأس الخليج العربي، وكتبت:“الزعيم ينهي صمود الملك، والعميد يصطاد الذئاب، وفخر أبو ظبي يستعرض أمام العنابي، والفرسان يمطر شباك الفهود بخماسية“.

كما اهتمت بديربي مانشستر، وكتبت:“معركة الكبرياء“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن تأهل المنتخب السعودي لنهائي كأس الخليج، وكتبت:“الانضباط يقود الأخضر إلى نهائي خليجي 24″، و“ رينارد: الكأس هدفنا“.