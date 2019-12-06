سوشيال ميديا الرياضة.. فينالدوم ينتظر رقمًا قياسيًا جديدًا ونجوم ميلان في زيارة لأطفال السرطان (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

فينالدوم في انتظار رقم قياسي جديد

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زملائه قبل لقاء من، يوم غدٍ، أمام نادي بورنموث بالدوري الإنجليزي، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“رقم قياسي جديد للنادي، 32 مباراة في الدوري بلا هزيمة.. هذا الفريق يتقدم بشكل خاص كل أسبوع ولا يزال هناك طريق للتقدم نحو هدفنا“.

ماتس هوملز يدعم أطفال اليونسيف

نشر ماتس هوملز لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ داخل مؤسسة اليونيسيف دعمًا للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وعلّق اللاعب، قائلًا:“بسعر 35 يورو، يمكنك إنقاذ طفل يعاني من سوء التغذية الحاد ويساعد معجون الفول السوداني على استعادة قوته، فهو يتذوق زبدة الفول السوداني ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن“.

Schon mit 35 Euro kann man einem Kind, das an akuter Mangelernährung leidet, das Leben retten!

Erdnusspaste hilft dabei, wieder zu Kräften zu kommen: schmeckt nach Erdnussbutter und enthält viele Vitamine und Mineralstoffe. https://t.co/qw9GhxiVNk#SpendeZukunft @UNICEFgermany pic.twitter.com/coV2iKapQf — Mats Hummels (@matshummels) December 6, 2019

سامي خضيرة يطمئن جماهير يوفنتوس

نشر سامي خضيرة لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي رسالة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ موجهة إلى جماهير السيدة العجوز عقب الإصابة التي ألمت به مؤخرًا، وقال اللاعب:“أنا الآن بخير، وأنتظر قرار اليوفي بشأني، وسأكون أكبر مشجع للفريق، وشكرًا لكل رسائلكم“.

نجوم ميلان في زيارة لأطفال السرطان

نشرت الصفحة الرسمية لنادي إيه سي ميلان الإيطالي صورًا عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لزيارة نجوم الفريق إلى مستشفى سرطان الأطفال في ميلانو، وعلقت الصفحة، قائلة:“شكرًا لدعوتنا، لقد كانت تجربة خاصة، ما مدى تميز الأشخاص الذين سعدنا بلقائهم“.

Grazie all'@IstTumori per averci invitato, è stata un'esperienza speciale, come speciali sono le persone che abbiamo avuto il piacere di conoscere! https://t.co/8qAMz8Y9te — AC Milan (@acmilan) December 6, 2019

أندريه غوميز يودع مدربه

نشر أندريه غوميز لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة مدربه ماركو سيلفا والذي تمت إقالته من تدريب الفريق، وعلّق اللاعب أعلى الصورة، قائلًا:“دائمًا الأمر صعب عندما نرى شخصًا قد رحل.. شكرًا لك على كل شيء أيها القائد، كان العمل معك أمرًا لا يصدق، وأنا متأكد من أنك ستنجح في الفصل التالي.. أتمنى لك كل خير“.

Always hard when we see someone we appreciate leave. Thank you for everything, Boss! It was incredible to work with you and I’m sure you’ll succeed in your next chapter! All the best! ???? pic.twitter.com/NoHwrLPwBW — André Gomes (@aftgomes) December 6, 2019

هاري كين: نسعى للعودة إلى المسار الصحيح

نشر هاري كين مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي صورة له بقميص ناديه عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، وعلّق اللاعب قائلًا:“لعبة مهمة في المنزل غدًا للعودة إلى المسار الصحيح.. حيث يسعى نادي توتنهام إلى تجاوز خسارته الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد عندما يلتقي، غدًا، بنادي بيرنلي بالدوري الإنجليزي“.

Important game at home tomorrow to get back on track! #COYS pic.twitter.com/BFzjyUACux — Harry Kane (@HKane) December 6, 2019

بيكير: جاهز لمواجهة غدٍ

أعلن أليسون بيكير حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي عن جاهزيته للقاء غدٍ والذي سيجمع بين ناديه ونادي بورنموث في الدوري الإنجليزي، حيث نشر الحارس صورة له بقميص ناديه، وعلّق باكير، قائلًا:“جاهز للقاء غدٍ“.

دانيال سيبايوس: اقتربت من العودة

نشر دانيال سيبايوس لاعب نادي آرسنال فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية استعدادًا للعودة للملاعب عقب الإصابة التي لحقت به، وعلّق اللاعب قائلًا:“العمل بجد.. الاقتراب من عودتي كل يوم“.

راموس: ليس أمامنا خيار آخر سوى الفوز

نشر سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه خلال الاستعدادات الأخيرة للنادي الملكي قبل مواجهة نادي إسبانيول، غدًا، بالدوري الإسباني، وعلق اللاعب قائلًا:“لا بديل غير الفوز والفوز فقط“.

بنزيما ينشر أول هدف له في دوري الأبطال

نشر كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لأول هدف له في دوري أبطال أوروبا العام 2005 وعلّق اللاعب قائلا:“كان منذ زمن قريبًا“.