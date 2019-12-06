برشلونة يخطط لاستغلال فيدال لحسم صفقة لاوتارو مارتينيز

تكثف إدارة نادي برشلونة الإسباني جهودها خلال الفترة الحالية؛ لتدعيم خط هجوم الفريق بنهاية الموسم الجاري.

واقترب النجم الأورغوياني لويس سواريز من الرحيل عن الفريق الكتالوني في الصيف المقبل، في ظل التقارير التي تؤكد اقترابه من الانضمام إلى أحد فرق الدوري الأمريكي.

خطة فيدال

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إنه يخطط لاستغلال نجمه التشيلي أرتورو فيدال لتسهيل التعاقد مع الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي.

وابتعد فيدال عن المشاركة في التشكيل الأساسي لبرشلونة تحت قيادة أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق خلال الموسم الجاري.

وأكدت الصحيفة أن فيدال اقترب من الانتقال إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

ويأمل مسؤولو برشلونة في أن يساعد انتقال فيدال إلى النيراتزوري في تقليل المقابل المادي المطلوب للتعاقد مع مارتينيز.

المرشح الأبرز

وذكر موقع le10sport الفرنسي أن لاوتارو مارتينيز هو المفضل لدى إدارة برشلونة لشغل مركز المهاجم الصريح خلفًا للويس سواريز.

ومن المرجح أن تصل قيمة انتقال مارتينيز إلى برشلونة لـ111 مليون يورو، خاصة بعد أن تحول إلى ركيزة أساسية في فريق المدرب أنطونيو كونتي.

ويراهن مسؤولو النادي الكتالوني على أن مارتينيز هو أفضل بديل للنجم الأورغوياني سواريز.

ترشيحات سواريز

وكان لويس سواريز قد تحدث عن المهاجمين المرشحين لمنافسته في النادي الكتالوني.

وقال سواريز، في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية:“هناك الكثير من المهاجمين الشباب الجيدين، وأنا شخصيًا أتابع مهاجمين بعينهم، لأنني أحب مشاهدة كرتهم.. سواء أكانوا صغارًا أو كبارًا“.

وأضاف:“تامي أبراهام مهاجم تشيلسي، أعتقد أنه تطور بشكل جيد جدًا، حيث ينهي الهجمات بشكل رائع، كما يتحرك جيدًا رغم صغر سنه“.

وتابع سواريز:“أحبّ أيضًا ماكسي غوميز مهاجم فالنسيا، بصرف النظر عن أنه أوروغواياني، فهو لاعب لديه العديد من الخصائص التي يمكن لأي نادٍ أن يتمناها في مهاجمه“.

وأكمل:“هناك آخرون مثل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، الذي يقدم مستوىً رائعًا“.

وعن إمكانية تعاقده مع لاوتارو، لو كان مديرًا رياضيًا لبرشلونة، قال سواريز: “سيعتمد ذلك على الظروف، وما يحتاجه النادي في تلك اللحظة.. فربما يكون لديه بالفعل مهاجم رائع، وليس في حاجة إليه“.

وواصل:“من الواضح أنه هداف رائع، لكن الواقع يقول إنه لاعب في إنتر ميلان الآن“.

وأشار سواريز، الذي يكمل 33 عامًا في يناير، إلى أنه يتفهم رغبة برشلونة في التعاقد مع مهاجم شاب جديد.

بديل مارتينيز

على الجانب الآخر، بدأت إدارة إنتر ميلان في البحث عن مهاجم بديل لمارتينيز مع اقتراب رحيله عن الفريق في ظل الاهتمام القوي من برشلونة.

وقال موقع ”توتو ميركاتو ويب“ الإيطالي إن إنتر ميلان يراقب باهتمام موقف الدولي الجابوني بيير ايمريك اوباميانغ مهاجم فريق آرسنال الإنجليزي.

ويفكر أنتونيو كونتي في التعاقد مع أوباميانغ لتدعيم هجوم فريقه بداية من الموسم المقبل، حيث تدرس إدارة النيراتزوري موقف اللاعب مع ناديه أرسنال خلال الفترة المقبلة.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن فكرة التعاقد مع اوباميانغ قد تتحول إلى أمر واقع إذا ما تلقى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز عرضًا مغريًا الصيف المقبل.

ويعقد وكلاء لاوتارو مارتينيز جلسة هامة مع مسؤولي إنترميلان خلال الأيام المقبلة؛ لتعديل عقده مع النادي وإضافة بعض الشروط في هذا العقد ومن بينها التمديد لموسم آخر.

وذكر ”توتو ميركاتو“ أن برشلونة ينوي تقديم عرض كبير لحسم صفقة مارتينيز، وهو ما يدفع إنتر ميلان للبحث عن بديل له.