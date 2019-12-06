زيدان: تدهور حالة هازارد قبل الكلاسيكو ”حادث مؤسف“

وصف المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان تدهور إصابة لاعبه البلجيكي إدين هازارد بأنه ”حادث مؤسف“، كونه سيبتعد عن الملاعب حتى نهاية العام وسيغيب عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، في وقت كان قد بدأ فيه ”إظهار قدراته“.

وفي مؤتمر صحفي الجمعة عشية استضافة إسبانيول على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم، أقر زيدان: ”هذا نبأ سيئ للغاية لأنه لاعب أظهر خلال المباريات الأخيرة مدى أهميته وما سيقدمه في المستقبل مع فريقنا“.

وأضاف: ”لا أحب الإصابات، خاصة عندما تطول، إدين الذي كان قد بدأ يستعيد مستواه وكان في حالة بدنية رائعة وبدأ يظهر مهاراته التي رأيناها منه في فرنسا وإنجلترا، كان قد بدأ في تقديم هذا المستوى بريال مدريد، هذا حادث مؤسف وأتمنى ألا يستمر الأمر لوقت طويل“.

وكان التشخيص المبدئي للاعب البلجيكي هو التهاب في الكاحل الأيمن سيحتاج للراحة لمدة 10 أيام فقط، قبل أن يكتشف الجهاز الطبي وجود شرخ صغير سيحتاج على أساسه لفترة أطول للعلاج، وبالتالي سيغيب عن الملاعب حتى نهاية 2019.

وأقر المدرب الفرنسي: ”اتضح أن الأمر أكثر خطورة من المتوقع“، معربًا عن أمله في استعادة لاعبه بسرعة ليبدأ العام الجديد بشكل طبيعي ويتمكن من اللحاق ببطولة كأس السوبر الإسباني التي ستقام بالسعودية.