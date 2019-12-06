كم إصابة تعرض لها لاعبو ريال مدريد منذ بداية الموسم؟

اهتمت صحيفة “ آس “ بمشكلة الإصابات التي تعاقب ريال مدريد منذ بداية الموسم والتي جعلت مصحة الفريق لا تخلو من مصابين طيلة 5 أشهر ومنذ بداية الفريق الإعداد للموسم الجديد يوم 10 تموز / يوليوز الماضي في مونتريال الكندية.

وطيلة 5 أشهر تعرض ريال مدريد ل26 إصابة مست 16 لاعبًا ولم ينج من الإصابات سوى الحارس الفرنسي ألفونسو أريولا والبرازيليين كاسيميرو وميليتاو وفينسيوس جونيور والإسبان سيرجيو راموس وداني كارفخال وألفارو أودريوزولا وماريانو دياز والفرنسي رافائيل فاران.

وأدت الإصابات لعدد أيام إلى غيابات بلغت 535 يومًا تقريبا سنة ونصف وكانت الإصابة الأقوى هي التي تعرض لها ماركو أسينسيو قبل لقاء آرسنال الإعدادي حيث أصيب بقطع في الرباط الصليبي وأجرى عملية جراحية وبلغت مدة غيابه لحد الآن 136 يومًا ولن يعود قبل نهاية الموسم.

وكانت ثاني أخطر إصابة من نصيب ناتشو الذي تعرض لإصابة في الركبة وغاب لمدة 54 يومًا وعاد للتدريبات الجماعية وقد يشارك في اللقاءات القادمة.

بينما تعرض إبراهيم دياز لإصابتين وكان أول لاعب تعرض للإصابة في الفريق وبعد أربعة أيام من بداية الإعداد وغاب عن الفريق 54 يومًا.

وتعرض الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو ل4 إصابات في 5 أشهر ورغم كون أغلبها كانت إصابات خفيفة لكنه غاب 11 يومًا سابقًا وسيغيب مجددًا لفترة أطول.

وغاب الكولومبي جيمس رودريغيز 44 يومًا والفرنسي ميندي 45 يومًا والبلجيكي إيدين هازارد 34 يومًا وسيغيب مجددًا لفترة تتجاوز شهرًا، بينما غاب غاريث بيل 31 يومًا ومصاب حاليًا ولوكا مودريتش 20 يومًا وإيسكو 27 يومًا ورودريغو 21 يومًا ولوكاس فاسكيز 15 يومًا ومازال غائبًا بسبب الإصابة وتوني كروس 12 يومًا وكل من فالفيردي ولوكا جوفيتش 7 أيام وكانت أقصر فترة غياب من نصيب الحارس تيبو كورتوا 3 أيام.

وكانت أول فترة سيئة للفريق مع بداية الموسم بإصابة 5 لاعبين وهم هازارد ورودريغو وإيسكو وجيمس رودريغيز وإبراهيم دياز بالإضافة لماركو أسينيو الذي كان مصابًا.

وحاليًا يتوفر زيدان على 6 مصابين وهم غاريث بيل ومارسيلو وإيدين هازارد وجيمس رودريغيز ولوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو.

ولم يعد زيدان يملك سوى 20 لاعبًا في الفريق حاليًا بعد الإصابات ويواجه لقاءات قوية في المدة القادمة ويحتاج لمنح بعض لاعبيه الراحة ليكون الجميع جاهزًا في النصف الثاني من الموسم ، كما يأمل في تجاوز الفترة الصعبة الثانية دون انتكاسة في مستوى الفريق.

ورغم البداية الصعبة للفريق وكثرة الإصابات لكنه يتصدر حاليًا الدوري الإسباني بالشراكة مع برشلونة الذي يتقدم بفارق الأهداف وضمن تأهله لدور 16 من دوري أبطال أوروبا كثاني المجموعة الأولى خلف باريس سان جيرمان الفرنسي.