كيف رد كومان على سؤال بشأن تدريب برشلونة؟

رفض رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا الحديث عن إمكانية توليه تدريب برشلونة عقب نهاية بطولة يورو 2020 في حال الاستغناء عن خدمات الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني الحالي.

وتردد اسم لاعب برشلونة السابق لتولي مهمة تدريب الفريق في حالة الاستغناء عن فالفيردي الموسم المقبل خاصة أن كومان لديه بند في عقده مع الاتحاد الهولندي يسمح له بالرحيل عقب نهاية يورو 2020.

ورد كومان على سؤال تم توجيهه له اليوم الخميس بشأن توليه مسؤولية برشلونة قائلًا ”أنا مدرب هولندا اليوم، لكن في الحياة أنت لا تعرف أبدًا ماذا يمكن أن يحدث ”.

وكومان وكذلك الإسباني روبرت مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي ضمن المرشحين لخلافة فالفيردي، لكنهما يرفضان التعليق سواء بالإيجاب أو الرفض عن التقارير التي تتحدث في هذا الشأن.

وأضاف كومان في تصريحات أبرزتها صحيفة AS الإسبانية ”لديّ عامان آخران مع المنتخب الوطني، ولا أحب أن أتحدث عن برشلونة، هذا الحديث الآن غير مريح بالنسبة للكثير من الأشياء“.

وأضاف ”الآن لدي وظيفة، وليس من العدل أن أتحدث عن هذا، هناك أشياء أكثر أهمية في الحياة“.

يبدو مستقبل فالفيردي على المحك بعدما تعرض لصدمة في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بالهزيمة برباعية قاسية أمام ليفربول ليظهر مجددًا افتقاره للخبرة على المستوى القاري.

وحقق فالفيردي تطورًا كبيرًا منذ قيادة برشلونة في 2017، وقاده للفوز بلقب الدوري الإسباني مرتين متتاليتين، متفوقًا بشكل تام على ريال مدريد وأتلتيكو مدريد كما بلغ نهائي كأس الملك مرتين متتاليتين.

لكن الخروج من بطولة دوري الأبطال لذي يبحث برشلونة عن لقبه لأول مرة منذ 2015، طغى على هذه الإنجازات المحلية.

وبالنسبة لناد يحظى بشعبية هائلة مثل برشلونة، فإن الفوز باللقب الأوروبي خمس مرات لا يعتبر جيدًا مقارنة بغريمه ريال مدريد الحاصل على اللقب 13 مرة، والذي توج أربع مرات في آخر ستة مواسم.