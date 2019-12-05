أنباء جيدة لبرشلونة قبل الكلاسيكو

أشارت تقارير صحفية إلى أن جوردي ألبا بات قريبًا من المشاركة مع برشلونة في الكلاسيكو المقرر في 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي أمام ريال مدريد في كامب نو، بينما من الصعب مشاركة نلسون سيميدو.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية اليوم الخميس إن الدولي الإسباني ألبا سيكون جاهزًا للمشاركة في الكلاسيكو ليحل محل جونيور فريبو حيث يتعافى حاليًا من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية بينما سيجد سيميدو صعوبة في العودة قبل المباراة بينما سيشارك سيرجى روبرتو.

وتعتبر الأيام المقبلة مهمة لألبا، للتعافي من الإصابة، حيث ينبغي عليه التدريب بالكرة منفردًا ومع زملائه قبل المباراة.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن برشلونة سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة للاطمئنان عليه قبل الدفع به حتى لا تحدث أي انتكاسة خاصة، وأن اللاعب الولي متفائل بالعودة للمشاركة في الكلاسيكو.

ومن المرجح أن يشارك ألبا لبعض الدقائق أمام ريال سوسيداد، خاصة أنه غائب عن الملاعب لمدة شهر تقريبًا منذ إصابته في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومن ناحية أخرى عانى سيميدو من إصابة في ربلة السابق بعد خمسة أيام من إصابة ألبا، وتم استبعاده لمدة خمسة أسابيع.

وسيعود نظريًا قبل ثلاثة أيام من الكلاسيكو، وهو ما يبدو فترة قصيرة جدًا بحيث لا يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة مهمة كهذه، وقد حل محله سيرجي روبرتو وقام بدور مميز أمام أتلتيكو مدريد في المباراة الأخيرة وسيقوم بنفس الدور أمام ريال مدريد في ”كامب نو“.

غيابات مؤثرة لريال مدريد

في المقابل سيغيب إيدن هازارد مهاجم ريال مدريد، المنضم مقابل 100 مليون يورو (110 ملايين دولار)، عن القمة المرتقبة أمام برشلونة بعد تشخيص إصابته بكسر في الكاحل.

وأصيب قائد بلجيكا في كاحله الأيمن خلال تعادل ريال على أرضه 2-2 مع باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي إثر تدخل قوي من مواطنه توماس مونييه، وقال النادي في البداية إن هازارد يعاني من كدمة.

وغاب غاريث بيل عن مران اوم الخميس، ووفقًا لصحيفة ”ماركا“ سيغيب عن لقاء إسبانيول بعد غد السبت وعن مواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بسبب شد عضلي.

ولم يصدر ريال بيانًا عن حالة بيل، لكنه قال اليوم الخميس إن المدافع مارسيلو أصيب في ربلة الساق.

وتكهنت ماركا بأن اللاعب البرازيلي مهدد بالغياب عن مباراة القمة في كامب نو، التي تأجلت بسبب اضطرابات سياسية في برشلونة لتقام في 18 ديسمبر /كانون الأول الجاري.

ولم يخسر ريال مدريد في آخر ثماني مباريات في جميع المسابقات، ويتساوى مع برشلونة برصيد 31 نقطة، لكن غريمه الكتالوني يتفوق بفارق الأهداف.