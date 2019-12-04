برشلونة يصارع يوفنتوس على موهبة دفاعية فرنسية

يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه للتعاقد مع أكبر عدد ممكن من اللاعبين الشباب الواعدين في القارة الأوروبية، لتجديد صفوف الفريق، الذي دخل العديد من أبرز نجومه مراحلهم الكروية الأخيرة، وعلى رأسهم الأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي، وجيرارد بيكيه، وسيرجي بوسكيتس.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية: إن برشلونة يرغب في ضم المدافع الفرنسي الشاب ليني لاكرواه، لاعب نادي ميتز الفرنسي، الذي جذب انتباه العديد من الأندية الأوروبية.

موهبة شابة

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن لاكرواه ظهر بمستوى جيد للغاية في صفوف فريق الناشئين التابع لنادي ميتز، مما جذب انتباه كبار عدد من أبرز أندية أوروبا، وعلى رأسهم يوفنتوس الإيطالي، إضافة إلى برشلونة.

وأكدت أن إدارة برشلونة تراقب اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا عن قرب، وترغب في حسم الصفقة في أقرب فرصة ممكنة، قبل أن يرتفع سعر لاكرواه، الذي لا يزال تحت السن، ولا يستطيع توقيع عقد احترافي حتى الآن.

ونوهت الصحيفة الكتالونية إلى أن برشلونة ويوفنتوس قدما بالفعل عرضين إلى إدارة ميتز لضم لاكرواه، بعد متابعته مع منتخب فرنسا للناشئين تحت 17 عامًا في كأس العالم الأخيرة بالبرازيل، حيث أحرز منتخب الديوك المركز الثالث بعد فوزه على هولندا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

على الجانب الآخر، كشفت تقارير صحفية موقف الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، مهاجم وهداف نادي إنتر ميلان الإيطالي، في ظل الاهتمام الشديد من جانب نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع اللاعب، ليكون خليفة الأوروغوياني لويس سواريز.

وقالت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إن نادي إنتر ميلان سيبذل قصارى جهده للحفاظ على وجود مارتينيز رفقة النيراتزوري، خاصة في ظل تألق المهاجم الأرجنتيني الدولي منذ بداية الموسم مع الفريق.

ويتصدر إنتر ميلان الدوري الإيطالي، الكالتشيو، برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية، وأحرز مارتينيز 13 هدفًا للإنتر هذا الموسم، 8 في الكالتشيو، و5 أهداف في دوري أبطال أوروبا، التشامبيونزليغ.

مفاوضات الحسم

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي إنتر ميلان يرغبون في التخلص من الشرط الجزائي الذي يتضمنه عقد مارتينيز مع النادي، والذي يسمح له بالرحيل عن الفريق مقابل 111 مليون يورو.

وأكدت أن المفاوضات مع لوتارو مارتينيز ومدير أعماله بيتو ياكي ستبدأ في يناير المقبل، من أجل حسم موقف اللاعب تمامًا، وتجديد عقده مع الإنتر، ورفع قيمة الشرط الجزائي، أو إلغائه تمامًا، في محاولة لقطع الطريق أمام برشلونة وغيره من الأندية الراغبة في ضم نجم التانغو.

وتابعت: ”صفقة مارتينيز حصلت على مباركة مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يرى مهاجم إنتر ميلان البديل المثالي لسواريز، الذي ينتهي عقده مع البارسا في صيف 2021، وأشار من قبل إلى رغبته في الرحيل إلى أحد أندية الدوري الأمريكي MLS“.

وتحدث لويس سواريز عن المهاجمين المرشحين لمنافسته في النادي الكتالوني.

وقال سواريز، في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية:“هناك الكثير من المهاجمين الشباب الجيدين، وأنا شخصيًا أتابع مهاجمين بعينهم، لأنني أحب مشاهدة كرتهم.. سواء أكانوا صغارًا أو كبارًا“.