إدارة برشلونة ”واثقة“ في تجديد ميسي لعقده مع البلوغرانا

تثق إدارة نادي برشلونة في تمديد عقد نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الحائز مؤخرًا على جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في مشواره، ليحقق رقمًا قياسيًا لم يصل إليه أي لاعب آخر، لما بعد عام 2021 موعد نهاية عقده الحالي.

وأكدت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية، الأربعاء، أن رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، يجري بنفسه اتصالات شخصية مع ليو ومحيطه للتفاوض بشأن تجديد عقده، علمًا بأن العقد الحالي يتضمن إمكانية رحيل ”البرغوث“ العام المقبل حال طلب ذلك.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة النادي لا تشك في رغبة ميسي بالاستمرار في ارتداء قميص البلوغرانا في النادي الذي ترعرع بصفوفه منذ الصغر والذي توج معه بكل الألقاب الممكنة.

وأضافت أن بارتوميو دخل في مفاوضات مع والد ميسي، خورخي؛ للتقدم بخصوص مسألة تجديد عقد النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عامًا.

وكان ميسي قد أوضح عقب تسلمه الجائزة أول أمس رغبته في مواصلة اللعب طالما استمر شعوره بأنه يقدم أفضل المستويات، رغم أنه يعي أن موعد الاعتزال يقترب.

وحصد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، جائزة جديدة بعد يوم واحد من فوزه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

وتمكن ميسي، يوم الإثنين، من الحصول على جائزة الكرة الذهبية التابعة لمجلة ”فرانس فوتبول“ كأفضل لاعب في العالم للعام الحالي.

ولم يكتفِ ميسي بذلك، حيث حصد، أمس الثلاثاء، جائزة ”آس“ كأفضل هداف في تاريخ بطولة الدوري الإسباني.

ويتربع ليو ميسي على عرش هدافي الليغا برصيد 428 هدفًا.

ولم يتمكن ميسي من حضور ذلك الحفل، ولكنه أرسل مقطع فيديو قال فيه: ”أشعر بالامتنان لحصولي على هذه الجائزة“.

وأضاف: ”أريد أن أقدم الشكر لصحيفة آس، وأعتذر كثيرًا على عدم وجودي معكم في هذه الليلة الخاصة، ولكن أرسل لكم تحياتي وعناقي الكبير، فلتستمتعوا بهذه السهرة“.

واُقيم الحفل بشكل رسمي في مدينة مدريد الإسبانية، ولكن مسؤولي صحيفة ”آس“ قرروا التوجه إلى منزل ميسي من أجل تسليمه الجائزة.