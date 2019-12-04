ميسي يتوج بجائزة صحيفة ”آس“ كأفضل هداف في تاريخ الدوري الإسباني

حصد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، جائزة جديدة بعد يوم واحد من فوزه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

وتمكن ميسي، يوم الاثنين، من الحصول على جائزة الكرة الذهبية التابعة لمجلة ”فرانس فوتبول“ كأفضل لاعب في العالم للعام الحالي.

ولم يكتفِ ميسي بذلك، حيث حصد، أمس الثلاثاء، جائزة ”آس“ كأفضل هداف في تاريخ بطولة الدوري الإسباني.

ويتربع ليو ميسي على عرش هدافي الليغا برصيد 428 هدفًا.

ولم يتمكن ميسي من حضور ذلك الحفل، ولكنه أرسل مقطع فيديو قال فيه: ”أشعر بالامتنان لحصولي على هذه الجائزة“.

وأضاف: ”أريد أن أقدم الشكر لصحيفة آس، وأعتذر كثيرًا على عدم وجودي معكم في هذه الليلة الخاصة، ولكن أرسل لكم تحياتي وعناقي الكبير، فلتستمتعوا بهذه السهرة“.

واُقيم الحفل بشكل رسمي في مدينة مدريد الإسبانية، ولكن مسؤولي صحيفة ”آس“ قرروا التوجه إلى منزل ميسي من أجل تسليمه الجائزة.

ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

وشارك ميسي في 62 مباراة مع نادي برشلونة خلال عام 2019 بمختلف المسابقات وسجل خلالها 57 هدفًا وصنع 15 هدفًا آخر وحصد بطولة الدوري الإسباني.

وحصد ميسي مع نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني وخرج وصيفًا لبطولة كأس ملك إسبانيا ووصل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2019.