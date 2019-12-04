غاريث بيل: ”سانتياغو بيرنابيو“ هو أفضل مكان تتلقى فيه صافرات الاستهجان

تحدث النجم الويلزي غاريث بيل، جناح ريال مدريد، لقناة BT Sport عن صافرات الاستهجان التي تعرض لها في ”سانتياغو بيرنابيو“، معقل الميرنغي، وعن تعاقد فريقه السابق توتنهام مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال النجم الويلزي عن صافرات الاستهجان: ”في المرة الأولى التي سمعتها أصبت بالصدمة ولم أعرف كيف أتصرف ولا ماذا أفعل تجاه ذلك، لكني حاليًا كبرت وتعلمت كيفية التصرف، أرفع كتفي، من وجهة نظر أخرى سانتياغو بيرنابيو هو أفضل مكان تتلقى فيه صافرات الاستهجان حين لا تقدم مستوى جيدًا وهذا أتفهمه“.

وأضاف النجم الويلزي عن تغير رأي الجماهير كل فترة بشأن اللاعبين: ”يجب أن أعمل بقوة وأبرهن للجماهير ما أنا قادر على فعله، وفي النهاية الصافرات تتوقف وتستمر مسيرتك كالعادة“.

وكان النجم الويلزي قد تعرض عدة مرات لصافرات استهجان من قبل جماهير سانتياغو بيرنابيو، وفي اللقاءات الأخيرة للفريق أمام ريال سوسيداد وباريس سان جيرمان تلقى انتقادات كبيرة بسبب احتفاله بتأهل منتخب بلاده ويلز لنهائيات أمم أوروبا 2020 بعلم بلده مكتوب عليه ”ويلز – الغولف – ريال مدريد، وفق هذا الترتيب“.

وتحدث غاريث عن تعيين فريق السابق توتنهام للبرتغالي جوزيه مورينيو مدربًا جديدًا قائلًا: ”مع جوزيه مورينيو أعتقد أنه إعلان للانتباه من الفريق، جوزيه فائز بالتسلسل وتوتنهام يرغب في الفوز بالألقاب، وأعتقد أن هناك أفضل شراكة تمكن مورينيو توتنهام من الفوز“.

وارتبط النجم الويلزي بالعودة لفريقه السابق توتنهام، كما أن البرتغالي جوزيه مورينيو حاول ضمه سابقًا لفريق مانشستر يونايتد وقال له بعد أحد اللقاءات الودية السابقة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد: ”لا أستطيع شراءك لكونك لا تتحدث“.