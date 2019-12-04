تقرير: برشلونة يجهز عرضًا خرافيًا لحسم صفقة مبابي قبل ريال مدريد

تخطط إدارة نادي برشلونة الإسباني مبكرًا لدخول سوق الانتقالات الصيفية المقبل في نهاية الموسم الجاري، بكل قوة، لتدعيم الفريق.

ويستهدف برشلونة بصورة أساسية تدعيم مركز المهاجم، مع الرحيل المتوقع للأورغوياني لويس سواريز عن البلوغرانا بنهاية الموسم الحالي.

مفاجأة مدوية

وقال الصحفي الإسباني الشهير إدوارد أندا خلال برنامج ”الشيرنغيتو“، إن برشلونة يجهز عرضًا ضخمًا للانقضاض على صفقة النجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وأكد أندا أن برشلونة سيقدم عرضًا بقيمة 120 مليون يورو، بجانب الثنائي الفرنسي أنطوان غريزمان وعثمان ديمبلي لإقناع إدارة ”البي إس جي“ بالتخلي عن مبابي.

وأضاف أن برشلونة يسعى من خلال هذه الخطوة للرد على دخول ريال مدريد في صفقة البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، والذي كان قريبًا من العودة إلى النادي الكتالوني في الصيف الماضي.

ويحظى كيليان مبابي باهتمام واضح من ريال مدريد الذي يحاول ضم اللاعب بناء على رغبة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وكان ريال مدريد قد حاول التعاقد مع مبابي أثناء وجوده مع فريق موناكو الفرنسي وقبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

ويبدو مبابي في طريقه لأن يصبح اللاعب الأفضل في العالم قريبًا، بعد نهاية حقبة الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

أزمة مبابي

على الجانب الآخر، ما زالت إدارة باريس سان جيرمان تحاول إقناع مبابي بتمديد تعاقده الذي ينتهي صيف 2022، إلا أن اللاعب ما زال يتجاهل العرض المقدم من البي إس جي.

وأكد برنامج ”تيليفوت“ التلفزيوني الفرنسي أن مسؤولي باريس سان جيرمان حاولوا مرارًا التواصل مع مدير أعمال مبابي لعقد جلسة مباحثات، ومناقشة تجديد عقده مع الـ“بي إس جي“.

وأشار البرنامج، في تقرير سابق، إلى أن إدارة باريس سان جيرمان لم تتلق أي رد من مبابي ومدير أعماله حول مسألة تجديد العقد حتى الآن، وهو ما أصاب مسؤولي النادي بحالة من القلق الشديد خشية رحيل اللاعب بنهاية الموسم الحالي، أو في صيف 2021، أي قبل نهاية عقده بموسم واحد فقط.

ويضع نادي ريال مدريد مبابي بوصفه ”جوهرة التاج“ في صفقاته المستقبلية المرتقبة خلال الموسم المقبل، في ظل الرغبة المشتركة بين رئيس النادي فلورنتينو بيريز، والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان لضم المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا.

ولعب مبابي هذا الموسم 13 مباراة، أحرز خلالها 10 أهداف، وصنع 4 أخرى.

ويضع مسؤولو باريس سان جيرمان آمالاً كبيرة على استمرار مبابي رفقة الفريق، في ظل الشكوك الواسعة النطاق التي تحيط بمستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا، خاصة أنه يريد العودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، ولا يرغب في الاستمرار رفقة بطل فرنسا، الذي انتقل إليه في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

نيمار كلمة السر

وأشارت ”سبورت“ الكتالونية إلى أن مصير النجمين مبابي ونيمار في باريس سان جيرمان يسير في اتجاهين عكسيين، كون إدارة النادي الفرنسي تلعب على ورقة مبابي وتريد الاحتفاظ باللاعب، وتعلم في نفس الوقت أن نيمار لن يستمر طويلاً في صفوف الفريق.

وتابعت: ”يحصل نيمار على راتب سنوي صافٍ يبلغ 30 مليون يورو، ويرغب مسئولو باريس سان جيرمان حاليًا بتجديد عقد مبابي، وقطع الطريق أمام محاولات ريال مدريد لضم اللاعب، الذي ينتهي عقده في صيف 2022“.

وأضافت: ”يحاول مسئولو سان جيرمان تجديد عقد مبابي، ومنحه نفس راتب نيمار كي يصرف النظر ولو بصورة مؤقتة عن الرحيل إلى ريال مدريد، وبالتالي فإن الإدارة القطرية المالكة للنادي الفرنسي ستكون مجبرة على رحيل نيمار، لتجنب أي مخالفات تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف، كون استمرار اللاعبين يعني تكبد خزينة النادي 60 مليون يورو صافية الضرائب كراتب لهما فقط“.

وأبرزت الصحيفة المقربة من دوائر صنع القرار في برشلونة تصريحات البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، والذي أكد خلالها أن مبابي يجب أن يكون اللاعب الرئيسي في الـ“بي إس جي“، وهو ما يعني أن تركيز الإدارة الباريسية سيكون على مبابي وليس نيمار في المستقبل القريب.

وأكدت أن باريس سان جيرمان يعتبر نيمار مرحلة تقترب من نهايتها، في ظل ما تردد عن إمكانية لجوء اللاعب البرازيلي الدولي إلى الاتحاد الدولي، فيفا، لفسخ عقده مع النادي الفرنسي، وسيكون وقتها سعر اللاعب في حدود 180 مليون يورو.